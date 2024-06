Úszás: Milák Kristóf két tizedet javult 100 pillangón

Ember legyen a talpán, aki érti, mi történik az uszodában – Milák Kristóf körül. És minden bizonnyal ez az értetlenség szüli azokat a véleményeket, kijelentéseket, amelyek közül némelyik már-már odáig merészkedik, valójában senki sem tudja, mi is zajlik a bajnok körül.

Természetesen Virth Balázs nagyon is tisztában van a Milák-sztorival, de amellett, hogy az a legfontosabb dolga, hogy irányba állítsa a klasszist, s hogy elvezesse Párizsba (leginkább a dobogó tetejére), reálisan, mi több, a szurkolók számára érthetően kell értékelnie – márpedig minden úszót a saját egyéni csúcsához mérünk egy-egy távon, s ha ezt nézzük, azért kétszázon Milák még jócskán távol van saját rekordjától.

Az 1:50.32-es világcsúcstól.

Úgyhogy ennek fényében vizsgáljuk a mester nyilatkozatait a csütörtöki 1:55.57-es és a szombati 1:53.94-es idő utánit, s persze a szerdai 50.95-ös és a vasárnapi 50.75-ös eredmény utánit – Barcelonában aggodalmának adott hangot, Monaco után azért mutatkozik remény a jövőt illetően.

„Örülök, hogy Kristóf javítani tudott a barcelonai eredményein Monacóban, és én továbbra is a kétszáz pillangót nézem, amelynek kapcsán azt mondhatom, ha erre az időre a belgrádi Európa-bajnokságon rátesz még, s mivel ott háromszor kell leúsznia a számot, ha harmadikra tovább javít, akkor azt mondhatom, tényleg nem állunk rosszul – mondta el lapunknak Virth Balázs. – Kristóf szeret versenyezni, a téthelyzet mindig jobb állapotba hozza őt, így aztán az, hogy Barcelona után még bevállalta Monacót, jó döntésnek bizonyult, de azért azt, hogy ez így lesz, tudtuk előre. Jobbat tesz neki a versenyzés, mintha itthon edzett volna.”

A Virth-csapat egyébként a hétfő reggelt már Zalaegerszegen kezdi meg, ott csatlakozik a társasághoz Milák Kristóf (legalábbis, reméljük…) – másfél hétig készül ott az edző a tanítványaival, aztán Belgrád felé veszik az irányt, hiszen a szerb fővárosban június 17-én kezdődnek a medencés versenyek a kontinensviadalon.

Annyit azért meg rögzítsünk, hogy a szombati 200 pillangós, világranglista második helyét érő idő után ez a vasárnapi 100 pillangós 50.75 az idei rangsor negyedik helyét jelenti Milák számára.

A BHSE versenyzője amúgy 200 gyorson is rajtkőre lépett vasárnap, ott is sokat javult: a döntőben elképesztő harmadik ötvenet úszott, ám ez végül megbosszulta magát, s bár kis híján feltörte az 1:48 percet is (1:48.02), végül a dobogóról lecsúszott a kevésbé erőteljes utolsó hosszának köszönhetően.

A nap végére is maradt egy szép eredmény: Senánszky Petra 50 gyorsos harmadik helyének is örülünk, még inkább annak, hogy a debreceniek úszója századra megismételte szombati eredményét, a 24.57-et – vagyis beállította az országos csúcsot.

„Milák Kristóf hosszú kihagyás után berobbant az országos bajnokságon, kellemes meglepetést szerzett – örömteli, hogy április elejéhez képest ismét előrébb lépett, így azért már belátható távolságban van az eleje. A világranglistának és az olimpiai élmezőnynek is. Láthatólag komolyan veszi Párizst Kristóf. A vasárnapi történések kapcsán még annyit, nagyszerű, hogy Senánszky Petra újból jót úszott ötven gyorson, örülök egyébként, hogy nőtt a csapat létszáma. Kovács Benedek jól döntött, hogy nem kockáztatott, rá a belgrádi Európa-bajnokságon vár nagy feladat” – Sós Csaba, szövetségi kapitány Vélemény

Férfi 200 méter háton Kós Hubert vezeti a hazai ranglistát, azon jó ideig Kovács Benedek állt a második helyen, ám az április eleji országos bajnokságon Telegdy Ádám előzött, így aztán jelenleg Kós és Telegdy a párizsi utazó – Kovács Benedek ott volt a Mare Nostrum-sorozat monacói állomásán, és kétszáz háton vasárnap délelőtt ki is harcolta a döntőbe jutást, ám aztán a fináléban már nem úszott. A Magyar Úszószövetségtől kapott tájékoztatás szerint Kovács a januárban megsérült combját fájlalta az esti bemelegítés során, s mivel nem akart kockáztatni, márpedig a nagy terhelés (másként: kemény munka) idején könnyebben becsúszhat egy-egy sérülés, inkább visszalépett a döntőtől. Kovács Benedek visszalépett a 200 háttól

ÚSZÁS

MARE NOSTRUM-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, MONACO

Magyar érdekeltségű eredmények

FÉRFIAK

200 m gyors: 1. Hvang Szun Vu (dél-koreai) 1:46.23, …4. Milák Kristóf 1:48.02

100 m pillangó: 1. Milák 50.75

NŐK

50 m gyors: 1. Sarah Sjöström (svéd) 23.84, …3. Senánszky Petra 24.57

200 m pillangó: 1. Helena-Rosendahl Bach (dán) 2:07.31, 2. Sebestyén Dalma 2:09.53