Bejelentették a magyar teniszbajnokság megújítását, a honi viadal presztízsének visszaállítása a cél

Hivatalos a magyar teniszbajnokság átszervezése! A Magyar Teniszszövetség (MTSZ) szerdán a Nemzeti Edzésközpontban tartott sajtótájékoztatót, melyen részletezte a hazai viadal új lebonyolítását, a változtatás miértjét, és annak céljait. A megreformálás elképzelése, mint az a szervezet legutóbbi, október 14-ei sajtótájékoztatóján elhangzott, már évekkel ezelőtt felvetődött, a folyamat pedig mostanra ért be – az új magyar teniszbajnokságot december 19–22. között rendezik Balatonfüreden. Schmitt Petra, az MTSZ november 1-jétől hivatalba lépő főtitkára röviden ismertette az 1894-ig visszanyúló magyar bajnokság történetét – melyet első ízben éppen Balatonfüreden rendeztek –, hozzátéve, csak az képes a megújulásra, aminek múltja is van, a magyar bajnokságnak pedig gazdag hagyománya van.

„Meg akartuk találni a helyét a versenynek a profi tenisz világában – kezdte gondolatait Sávolt Attila, az MTSZ szakmai igazgatója, egyesben kétszeres magyar bajnok. – A nyolcvanas évek végén még volt presztízse a viadalnak, de ahogy a nemzetközi szezon egyre kitolódott, egyre nagyobb kihívást jelentett megőrizni ezt a presztízst. A világranglistán a legjobb háromszáz közé tartozó játékosok tizenkét hónapból tizenegyet utaznak és versenyeznek a nemzetközi színtéren, nekik sem a magyar bajnokság körülményei, sem a pénzdíj, sem a szeptemberi időpont nem volt vonzó. Ennek mentén kezdtünk gondolkodni: egyrészt ne legyen külön fedett pályás és szabadtéri bajnokság, hanem csak egyféle és fedett pályás, másrészt igazán akkor nyerheti vissza a presztízsét a torna, ha a legjobb játékosaink szerepelnek, ehhez pedig kulcskérdés volt az időpont. E tekintetben csak az év vége, december jöhetett szóba, amikor szünet van a nemzetközi versenyeken – szakmailag is illeszkedhet néhány tétmeccs abba az időszakba, amely a felkészülés jegyében telik.”

A szakmai igazgató a lebonyolítást is részletezte. „Mind a férfiaknál, mind a nőknél a világranglistán négy-négy legmagasabban jegyzett játékos a legjobb nyolc között lép pályára először, így legfeljebb három mérkőzést kellene játszaniuk a bajnoki címhez. A legjobb tizenhat között kezd az utánuk következő négy-négy játékos a világranglistáról, hozzájuk csatlakoznának további játékosok az előversenyről, melyet harminckettes táblán bonyolítunk le a NEK-en december tizenharmadika és tizenhatodika között. A bajnokság szuperdöntőjét december tizenkilencedike és huszonkettedike között tartjuk Balatonfüreden. Minden játékos, akit megkerestünk, pozitívan állt az elgondoláshoz: értéket, hagyományt szeretnénk teremteni a magyar teniszben, hogy a legjobbjainkat itthon is láthassuk.”

Sávolt Attila arra is kitért, a magyar bajnokság összdíjazása 20 millió forint lesz, melyből a győztes 4 milliót vihet haza; az elődöntőt és a döntőt pedig valószínűleg televíziós közvetítés is kíséri. A helyszín 400 néző befogadására lesz alkalmas, ennek felét az utánpótláskorú teniszezőknek és családjainknak tartanák fent, de jegyértékestés is lesz, mely a jövő héten kezdődik – ekkor közlik a végleges versenyzői névsort is.

A sajtótájékoztatón részt vett az első ob-címét 2016-ban megszerző, junior Grand Slam-bajnok Piros Zsombor is, aki elmondta, nagyon kíváncsi már az új formulára, és bár jelenleg még a felkészülési időszak kezdeti fázisában van, melyben több figyelem hárul az állóképesség fejlesztésére és a konditermi munkára, a bajnokságra már kilencven százalék környéki állapotban lesz.

Mivel a Davis-kupa szervezők a korábbi elképzelésekkel ellentétben csak december 2-án sorsolják ki a világdöntő selejtezőjének első fordulós párosításait, így a szerdai sajtótájékoztatón konkrétumok helyett csak esélylatolgatásra volt lehetőség. Bardóczky Kornél, az MTSZ szakmai igazgatóhelyettese, egyesben háromszoros magyar bajnok, október 15-től férfi és női csapatunk szövetségi kapitánya arról is beszélt, minden válogatott játékossal felvette az utóbbi időben a kapcsolatot, és valamennyien pozitívan fogadták a megkeresését. „Jeleztem, hogy közösen leülnék mindannyiukkal valamikor decemberben, lehet, hogy a balatonfüredi magyar bajnokság erre tökéletes alkalom lesz, ekkor azt is megnézhetem, ki milyen állapotban és formában van. Ami a lehetséges ellenfeleinket illeti, nehezebb dolgunk lehet, mint az elmúlt években. A tizennégy országból csak három ellen játszanánk bizonyosan itthon, az ausztrálok, az angolok és a finnek ellen. Van három nemzet, mellyel még nem találkoztunk, vagyis sorsolás döntene a pályaválasztásról: a kanadaiak, az amerikaiak és a horvátok. A többiekkel biztosan idegenben játszanánk: a németekkel, a belgákkal, a franciákkal, a csehekkel, a szerbekkel, az argentinokkal, a hollandokkal és a spanyolokkal. Ha mindenképp mondanom kellene kívánt ellenfeleket, a finneket vagy a horvátokat mondanám, de az esetükben sem lenne könnyű dolgunk, egyébként sem lenne sétagalopp a selejtező, bárkit kapnánk. Ám a játékosaink többször bizonyítottak, milyen nagyszerű eredményekre képesek a Davis-kupában, ha a legjobbjaink rendelkezésre állnak, lehet esélyünk a szeptemberi második fordulóra” – fogalmazott Bardóczky Kornél, majd hozzátette, hazai rendezés esetén biztosan a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban játszanánk, köszönhetően az elmúlt évek kiváló tapasztalatainak.