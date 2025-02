Bardóczky Kornél és ifjabb Nagy Péter Kecskemétről indulva lett szövetségi kapitány

A kecskeméti Szigeti Jenő Szabadegyetem soron következő, csütörtök este 18 órai kezdetű előadásának neve „Életsorsok – Kecskeméttől a világhírnévig”, vendége pedig két, egyaránt a városból származó korábbi sikeres sportoló lesz, aki napjainkban sportága szövetségi kapitányaként tevékenykedik. Ifjabb Nagy Pétert 2022 decemberében nevezték ki a magyar férfi röplabda-válogatott élére, míg Bardóczky Kornélt 2024 októberében bízták meg a férfi és a női teniszválogatott vezetésével.

„Pódiumbeszélgetésre várjuk a nézőket a kecskeméti Hírös Agórába – mondta a Nemzeti Sportnak Hoffer Zoltán programigazgató. – Mindkettőjük karrierje innen indult, a műsor pedig először egy átfogó beszélgetést tartalmaz a gyerekkoruktól a sportpályafutásukon át egészen napjainkig. A nagyjából másfél órás beszélgetés után pedig a nézők kérdezhetnek tőlük. Különleges est lesz, hiszen nem mindennapi, hogy egy ilyen közepes méretű városból, mint amilyen Kecskemét, néhány év korkülönbséggel két sportoló is sikeres karriert fusson be, valamint utána ugyanúgy szövetségi kapitányként is folytassák sportbéli tevékenységüket.”

A programigazgató 1989 óta vezeti a kecskeméti szabadegyetemet, műsoraik alapvetően az irodalmi és kulturális, egészségmegőrzéssel kapcsolatos, történelmi és ismeretterjesztő, valamint sport tematikákra épülnek csütörtök esténként. Hoffer Zoltán a közelmúltból kiemelte a Disztl Péterrel és Dajka Lászlóval – az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságon szerepelt válogatott labdarúgókkal – valamint Kárász Annával – a 2021-es tokiói olimpián 500 méteren aranyérmes kenu négyes tagjával – készült beszélgetéseket. „A Davis-kupa-válogatott Kanada elleni győzelme megspékeli a mai napot, ennél jobban nem is lehetett volna időzíteni” – tette hozzá Hoffer Zoltán.

A rendezvényen egyébként kisorsolnak a szerencsés nézők között három dupla belépőt: a férfi röplabda-válogatott június 20-i, Izrael elleni, és június 22-i, Grúziával szembeni Ezüst Európa-liga-mérkőzésekre Békéscsabára – itt a szerencsés választhat a két találkozó között –, valamint a szeptember közepi, Ausztriával esedékes második fordulós Davis-kupa-világdöntő-selejtezőre.