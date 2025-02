„Még sosem jutottunk be a Davis-kupában a legjobb tizenhat közé idegenben” – Bardóczky Kornél

„Már akkor mondtam, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz Kanadában, amikor nem tudtuk, milyen összeállításban játszanak – kezdte gondolatait Bardóczky Kornél, aki először irányíthatta a férfi válogatottat. – Elsőre úgy tűnhetett, a két legjobbjuk, Félix Auger-Aliassime és Denis Shapovalov kiválásával mi vagyunk az esélyesek, de hozzátenném, a kanadai csapat a világdöntő csoportkörében ugyanebben a felállásban legyőzte a későbbi győztes Olaszországot 2023-ban – Gabriel Diallo Lorenzo Musettit, Alexis Galarneau Lorenzo Sonegót verte meg Bolognában. Végig bíztam a játékosokban, akik Kanadában képviselték a csapatot, első hívásra jöttek, nagyon pozitív volt a hozzáállásuk – jó csapat vagyunk, a játékosok és a stábtagok együtt tették hozzá a magukét ehhez a sikerhez.”

Sávolt Attila szintén a játékosok válogatott ambícióit emelte ki elsősorban.

„Amellett, hogy óriási siker a tizenhat közé jutás, már az is óriási szó, hogy Marci és Fábi végig rendelkezésre állt – összehasonlításképp, Félix Auger-Aliassime tavaly ősszel küzdött hátsérüléssel, ezúttal a pontgyűjtést választotta, Denis Shapovalov szintén hasonló sérülésre hivatkozott, ám ő így is elutazott Dallasba versenyezni. Az elmúlt években nem jött össze a csapatainknak, ami bennük van, de remélem, a fiúk mostani sikere a lányoknak is jelentős motivációt ad, amikor nekik kell áprilisban a Billie Jean King-kupában szerepelni.”

A Piros Zsombor helyére a válogatottba, majd a helyszínen Marozsán Fábián helyére az utolsó pillanatban a párosmérkőzésre beugró Fajta Péter elmondta, kicsit ugyan izgult, de igyekezett helytállni úgy is, hogy tudták, nem ők az esélyesek Valkusz Mátéval a párosban Grand Slam-győztes Vasek Pospisil és a még ifjú, de szintén inkább párosjátékos Liam Draxl ellen. Az volt a tervük Valkusszal, hogy a szervajátékaikat igyekeztek megőrizni – végül egyetlen breaket szenvedtek csak el –, de a fontos labdamenetek az ellenfél javára dőltek el a rutinjuknak köszönhetően. Valkusz Máté szintén megköszönte a bizalmat a kapitánynak, kiemelve, hogy hat hónapos kihagyás után is bizalmat szavazott neki, és bár kritikusan értékelte a párosmérkőzésen nyújtott teljesítményét, remélte, tudott segíteni a csapaton az edzések alatt, és a találkozókon a biztatásaival.

„Én is nagyon köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget. Elsődleges feladatom az lett volna, hogy balkezesként a Denis Shapovalov elleni találkozókra segítsek felkészíteni Marcit és Fábit. Végül nem jött el, de így is rendkívül élveztem ezt a hetet, sokat tanultam, testközelből láthattam a meccseket, egyéni edzéseket is kaptam Kornéltól, de Palágyi Miklóstól és Balázs Györgytől is” – számolt be élményeiről a válogatottba újoncként behívott 18 éves Jilly Ádám.

Sávolt Attila méltatta a kapitányt döntéseiért, példaként említve a párosban meghozott változtatást és Jilly Ádám beválogatását, úgy fogalmazott, komplexen, minden részletre kiterjedően gondolkodott, statisztikákat keresett, hol lehetne megfogni a kanadaiakat.

Bardóczky Kornél így fogalmazott: „A balkezességén túl Ádám egy tehetséges játékos, aki az elmúlt másfél évben megmutatta oroszlánkörmeit a junior, aztán a felnőtt mezőnyben is, már az első ATP-pontjai is megvannak. Akartam, hogy lássa, mi az a szint, ahová el lehet jutni, és hogy mivel jár egy Davis-kupa-szereplés. Jó újonc volt, alárendelte magát a csapat sikerének, igyekezett segíteni a fiúknak. Máté talán túlságosan önkritikus, a kihagyás miatt valóban volt egy kis hiánya a meccsrutint illetően, de mindent megtett, hogy a legjobb formába kerüljön, Peti nagyszerű teljesítménye pedig meg is lepett egy kicsit, azt hittem, nagyobb lámpaláza lesz. Kettő nulla után sokat gondolkodtam, mi legyen – nekünk nem kellett padlógázt nyomni, mint a kanadaiaknak, akik már nem veszíthettek többet. Megtehettem volna, hogy Marcival és Fábival kiállva akár három nullával letudjuk a párharcot, de nem akartam kockáztatni, hogy esetleg belefutnak egy két és fél órás, rendkívül fárasztó, akár vesztes mérkőzésbe, amely után még egyesben is teljesíteniük kellett volna – vagy ami még rosszabb, akár megsérült volna valamelyikük. A kétszázhússzal szerváló Diallo nagyon jó napot fogott ki vasárnap, Fábi sajnos így pihenten is kikapott, és Marcinak is elképesztő munkát kellett végeznie, hogy Galarneau-t legyőzze, de sokadszor bizonyította, mekkora szíve van, és mennyire nehéz őt legyőzni a Davis-kupában. Még sosem fordult elő, hogy a legjobb tizenhat közé idegenben jussunk be – mutatott rá a kapitány, majd hozzátette: – Talán könnyebb ellenfél lesz Ausztria itthon, mint Kanada volt idegenben, de egyáltalán nem mondom, hogy innentől papírforma a legjobb nyolcba jutásunk, nem becsüljük le az osztrákokat.”

Sávolt Attila emellett elmondta, egységesek abban, hogy fedett kemény pályán rendezzék az osztrákok elleni párharcot, de a konkrét helyszínről a következő hetekben hoznak döntést. Bardóczky Kornél végül a stábtagok mellett megköszönte a húsz-harminctagú magyar szurkolói támogatást, kiemelve, az ő biztatásuk hozzásegítette a csapatot a kiváló szerepléshez.