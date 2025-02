Bardóczky Kornél: Ez a siker nagy lökést adhat a magyar tenisznek

„Már múlt vasárnap megérkeztünk Kanadába, és hétfőtől teljes értékű edzésmunkát tudtunk végezni. A játékosok motiváltak voltak, jó volt együtt dolgozni velük, nagyon akarták ezt a sikert” – kezdte visszapillantóját az októberben kinevezett szakvezető, Bardóczky Kornél a Nemzeti Sportrádiónak.

„Felix Auger-Aliassime és Denis Shapovalov kiválásával még inkább felcsillant a remény a győzelemre, de ez a hétvége még így is keményebb volt, mint amire számítottam. Az ellenfélnél is volt egy top 100-as játékos Gabriel Diallo személyében, és Alexis Galerneau is elképesztő teniszt produkált hazai közönség előtt, nem is értem, hogy lehet csak 190. a ranglistán. Kettő kettő után picit izgulósabb lett a vége, de Fucsovics Marcinak köszönhetően nyerni tudtunk.”

A páros mérkőzésről szólva a kapitány közölte, 2:0-ás vezetésnél lehetett kicsit taktikázni, és elképzelhető, hogy Fucsovics és Marozsán Fábián meg tudta volna verni a Grand Slam-bajnokkal kiálló ellenfelet, de ő nem akart kockáztatni. Ha ugyanis egy óriási meccsen, döntő szett 7:5-re elmegy a páros, akkor Marozsánnak 30 perccel utána már ki kellett volna állni Diallo ellen. Ezért küldte pályára Valkusz Máté mellett Fajta Pétert.

„Bíztam benne, hogy ha pihenten állnak oda, a két egyéni meccsből legalább az egyik meglesz. Marci az elmúlt 10-12 évben vitte a hátán a csapatot, és a Davis Kupában nagyon nehéz őt megverni. Végig láttam a tüzet a szemében, lábbal rengeteget dolgozott, még a padról is fárasztó volt nézni, és a végét is ő bírta jobban idegekkel” – fejtette ki Bardóczky Kornél, majd rátért a diadal lehetséges kihatásaira.

„Ez a siker nagy lökést adhat a Davis Kupa-csapatnak és a magyar tenisznek. Az elmúlt években rendre nem kiemeltként vártuk a selejtezőt, így kaptuk meg Ausztráliát, Franciaországot, Németországot vagy az idén Kanadát. Most feljebb kúszunk a világranglistán pár helyet, és ha meg tudjuk verni az osztrákokat, és bejutunk a nyolcas döntőbe, akkor a következő években kiemeltként nagyobb esélyünk nyílhat ott lenni a végelszámolásnál.”

A szakvezető hozzátette, 15 évig volt válogatott, de játszani teljesen más, mint a padon ülni. Ez volt az első találkozója kapitányként, és rosszul érintette volna, ha 2:0-ról kikapnak, ezért köszöni Fucsovics Mártonnak, hogy „megmentette” őt.

A magyar válogatott a szuperdöntő 16 csapatos selejtezőjében folytatja szereplését, amelyben Ausztriát fogadja szeptember 12–14-én. Annak a párharcnak a győztese jut tovább a DK nyolcas döntőjébe, melynek Bologna ad otthont november 18-tól 23-ig.

A magyar szövetség hétfő délutáni tájékoztatása szerint Kanada legyőzésének további hozadéka, hogy Magyarország a nemzetek rangsorában a 22-edikről a 13. helyre jött fel, ami új csúcs. Az eddigi rekord a 18. pozíció volt.