Tenisz: megnyílt a Körmöczy Zsuzsa születésének századik évfordulójára létrehozott kiállítás a NEK-en

Ha a következő hetekben valaki belép a Nemzeti Edzésközpontba, Körmöczy Zsuzsa gondolatai veszik majd körbe a látogatót. A Magyar Teniszszövetség kedden megnyitotta az augusztus 25-én száz éve született legendás magyar játékos emlékére létrehozott kiállítást, megidézendő az egyetlen magyar női teniszezőként egyesben Grand Slam-tornát nyerő, 2006-ban elhunyt sportember szellemiségét. A tárlat később vándorolni fog, megjelenik a Vasas pasaréti telepén és a Testnevelési Egyetemen is. A kiállított plakátok a Körmöczy életét átfogó képeket és a sportolótól származó idézeteket ábrázolják, de megtekinthető egy korabeli tabló a Roland Garros bajnokainak nevével, valamint a versenyző felszerelésének egyes darabjait, például egy saját kézjeggyel ellátott ütőt.

„Sokat gondolkodtunk, mi lenne méltó Körmöczy Zsuzsa százéves évfordulójához, hiszen még életében, 1961-ben írt egy könyvet, A tenisz varázsa mindmáig jó kiinduló pont lehet az ifjú teniszpalántáknak, sokat lehet meríteni belőle – aztán több más könyv is született róla. Arra jutottunk, a legmegfelelőbb egy kiállítás lenne korabeli fotókkal, valamint Zsuzsi néni saját szavaival, olyan magvas gondolatokkal, melyek a mai napig nem vesztették érvényüket” – kezdte a kiállítás megnyitóját Siklós Erik, a Magyar Teniszszövetség kommunikációs vezetője.

(Fotó: Kovács Péter)

Ezt követően Gáspár Balázs, a kiállítás egyik szellemi atyja, korábban versenyző, edző, emellett szakíró és tenisztörténeti műgyűjtő idézte fel Körmöczy Zsuzsa életének egyes pillanatait. Mint elmondta, első edzője egy balatonföldvári nyaralás során, 1931-ben kijelentette az akkor hétéves lányról, világhírű játékos lesz, és akár ingyen és bérmentve tanítaná. Bár szárnyait vívásban is bontogatta, végül a tenisz mellett döntött – 12 évesen megnyerte első országos bajnokságát a III., 16 évesen az első nemzetközi magyar bajnokságát. Honi bajnoki címeinek számát aztán megsokszorozta, pályafutása végéig tizenkilencet gyűjtött, hatot egyéniben, a többit párosban, illetve vegyes párosban. A második világháború faji törvényei hátrányosan érintették a zsidó származású Körmöczyt, úgy tűnt, pályafutása derékba törik, de 1945-től újra versenyezhetett, és hamarosan a világ élvonalában találta magát. Legsikeresebb éve 1958 volt, melyben kilenc versenyéből nyolcat megnyert, közte például a Roland Garrost, vagy a monte-carlói tornát, melyet összesen hatszor nyert meg, és Wimbledonban is elődöntőzhetett – az akkoriban a sportújságírók szavazása alapján összeállított világranglistán második volt, és nyolc évig maradt a legjobb tízben. Pályafutását 1964-ben lezárta, később a női válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett hat évig, majd a Testnevelési Főiskola Nemzetközi Osztályát vezette 1985-ig – ezután a Vasas teniszszakosztályát irányította 2004-ig, a klub pasaréti központjában, a róla elnevezett teniszcentrum bejáratánál helyeztek el koszorút a múlt héten, pénteken, ahol korábban egy kis emlékhelyet is kialakítottak. Manapság a róla elnevezett díj és szenior verseny is őrzi emlékét.