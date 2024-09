Paolini búcsúzott, Pegula könnyed győzelemmel negyeddöntős a US Openen

NŐK

A hétfőt a világranglista 5. Jasmine Paolini és Karolína Muchová nyitotta. Az ezt megelőző három mérkőzésüket egyaránt a cseh versenyző nyerte, ezúttal Paolini kezdett jobban és brékelte Muchovát. A 28 éves cseh a következő adogatójátékát már nullára nyerte, majd kétszer is brékelte Paolinit így 6:3-ra nyerte az első szettet. A második játszmában sokáig mindketten könnyedén hozták az adogatójátékukat, 3:3-nál viszont a cseh megint kétszer brékelt, így a második játszmát is 6:3-ra nyerve bejutot a legjobb nyolc közé.

Nem sokkal később újabb kétszettes győzelem következett, ezúttal azonban nem borult a papírforma. Az orosz Gyiana Snajder megdolgoztatta Jessica Pegulát. Az első szett elején Pegula négy bréklabdát is hárított, majd következő három adogatását elvette az orosz teniszezőnek. Közben kétszer Snajder is brékelt, sőt két bréklabdája volt az 5:5-ért is, de Pegula mindkétszer hárított, majd egy ásszal behúzta az első szettet.

A második játszma már simább volt, ugyan negyedik próbálkozásra, de Pegula rögtön a szett elején brékelte Snajdert, aki ezúttal nem tudott visszabrékelni. Az amerikai másfél óra alatt nyert, és jutott a legjobb nyolc közé, ahol az Iga Swiatek–Ljudmila Szamszonova mérkőzés győztesével találkozik.

FÉRFIAK

Tovább szárnyal Jack Draper. A brit korábban mindhárom mérkőzését elvesztette Tomás Machác ellen, ezúttal két óra sem kellett Drapernek a győzelemhez. A brit most először jutott el GS-tornán negyeddöntőig, az US Openen legutóbb Andy Murray jutott a legjobb nyolc közé a férfi brit teniszezők közül. Draper idén az US Openen eddig még szettet sem vesztett a négy mérkőzésén.

Jack Draper is going into the quarterfinals looking DANGEROUS. pic.twitter.com/k4pdLd44LL — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2024

Draper mellett Danyiil Medvegyev is könnyedén nyert. Az orosz az első két játszmában mindössze egy gémet vesztett, majd a harmadik szett elején Nuno Borges brékelte is az oroszt. Medvegyev azonnal visszabrékelt majd lezárta a mérkőzést. A világranglista ötödik orosz ellenfele a Alex de Minaur–Jordan Thompson ausztrál párharc győztese lesz a legjobb nyolc között.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK (75 millió dollár, kemény pálya)

NYOLCADDÖNTŐ

NŐI EGYES

Karolína Muchová (cseh)–Jasmine Paolini (olasz, 5.) 6:3, 6:3

Jessica Pegula (amerikai, 6.)–Gyiana Snajder (orosz, 18.) 6:4, 6:2

Később

Iga Swiatek (lengyel, 1.)–Ljudmila Szamszonova (orosz, 16.)

Caroline Wozniacki (dán)–Beatriz Haddad Maia (brazil, 22.)

FÉRFI EGYES

Jack Draper (brit, 25.)–Tomás Machác (cseh) 6:3, 6:1, 6:2

Danyiil Medvegyev (orosz, 5.)–Nuno Borges (portugál) 6:0, 6:1

Később

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Tommy Paul (amerikai, 14.)

Alex de Minaur (ausztrál, 10.)–Jordan Thompson (ausztrál)