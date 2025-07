US Open: három magyar teniszező biztosan ott lesz a főtáblán

Eldőlt, hogy három magyar teniszező biztosan ott lesz a US Open főtábláján, az év utolsó Grand Slam-tornáján ugyanis a július 14-i világranglistát vették alapnak, és a férfiaknál a 101., a nőknél pedig a 99. helynél húzták meg a képzeletbeli vonalat.

Ennek köszönhetően két legjobb férfi teniszezőnk is ott lehet a főtáblán, amennyiben sérülés vagy egyéb hátráltató ok nem jön közbe. Marozsán Fábián az 56. helyen áll a legfrissebb ranglistán, míg a Wimbledonban harmadik fordulóig jutó, ennek köszönhetően 16 pozíciót javító Fucsovics Márton a 89.

A hölgyeknél Bondár Anna az egyetlen biztos főtáblásunk, ő a 77. helyen található.

A US Open honlapjának közleménye szerint a főtáblán 18 korábbi Grand Slam-győztes található, köztük tízen a US Opent (is) megnyerték. Az egyéni küzdelmek augusztus 24-én kezdődnek.