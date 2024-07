Wimbledon: Babosék két szettben megnyerték első páros meccsüket

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Babos T., Kicsenok (magyar, ukrán)–Bains, Rajecki (brit) 6:4, 6:4

Wimbledonban kétszer jutott döntőbe a női párosok mezőnyében Babos Tímea, ám 2014-ben és 2016-ban is kikapott, s az elmúlt két év kihagyása után most az ukrán Nagyija Kicsenok oldalán állt rajthoz a füves pályás Grand Slam-tornán. S a kezdés jól is sikerült a szabadkártyával induló két brit, Naiktha Bains és Amelia Rajecki ellen, hiszen Babosék 1:26 óra alatt győztek.

Babosék az első és a második játszmában a szett közepén, előbb a hetedik, majd az ötödik játékban brékeltek, miközben ellenfelüknek erre mindössze egy lehetőségük volt az első játszma végén, ám az egyetlen bréklabdájukkal nem tudtak élni.

Babos és Kicsenok a 2. fordulóban a női párosok között harmadik kiemeltként szereplő amerikai Nicole Melichar-Martinez és az ausztrál Ellen Perez kettőse ellen lép pályára, valószínűleg szombaton.