„Sikeres akarok lenni a Barcelonában” – Ansu Fati készül a visszatérésére

„Az emberek az gondolják, sérült vagyok, de jól vagyok, és teljes mértékben készen állok a Barcelonára a következő idényben. Sok időt töltök az edzőteremben, és mindent megteszek azért, hogy kiváló formába kerüljek. Sikeres akarok lenni a Barcelonában” – idézte Ansu Fatit Fabrizio Romano.

A még mindig csak 21 éves játékos – aki Lionel Messi távozása után megkapta a 10-es mezt Barcelonában – eddigi karrierjét beárnyékolják a sérülések. A térdeivel többször is probléma volt, és a mostani idényben is hátráltatta őt a vádlisérülése. Csupán 19 Premier League-mérkőzésen játszott, és összesen két gólja volt. Az Európa-ligában hat meccsen kétszer talált a kapuba és volt egy gólpassza is.

ANSU FATI ELHAGYTA A BRIGHTONT



Ansu Fati legutóbb március elején volt kezdő, és legutóbb tavaly szeptemberben játszott végig egy mérkőzést. A mostani idény végén csak perceket töltött a pályán.