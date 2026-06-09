Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda Eb: jövőre Gstaad lesz a házigazda

V. H. L.V. H. L.
2026.06.09. 17:20
Fotó: Getty Images
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strandröplabda Európa-bajnokság 2027 Gstaad
Jövőre Gstaadban rendezik meg a strandröplabda Európa-bajnokságot.

Gstaad ad otthont a 2027-es Európa-bajnokságnak: az európai szövetség honlapjának keddi közleménye szerint a seregszemle június 30. és július 4. között lesz majd a svájci városban. Az ország eddig kétszer rendezett kontinensviadalt: 2002-ben Basel, 2016-ban pedig Biel volt a házigazda.

Az idei versenyre a lengyelországi Stare Jablonkiban kerül sor augusztus 12. és 16. között.

 

strandröplabda Európa-bajnokság 2027 Gstaad
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