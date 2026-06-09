Strandröplabda Eb: jövőre Gstaad lesz a házigazda

Gstaad ad otthont a 2027-es Európa-bajnokságnak: az európai szövetség honlapjának keddi közleménye szerint a seregszemle június 30. és július 4. között lesz majd a svájci városban. Az ország eddig kétszer rendezett kontinensviadalt: 2002-ben Basel, 2016-ban pedig Biel volt a házigazda.

Az idei versenyre a lengyelországi Stare Jablonkiban kerül sor augusztus 12. és 16. között.