Strandröplabda Eb: jövőre Gstaad lesz a házigazda
Jövőre Gstaadban rendezik meg a strandröplabda Európa-bajnokságot.
Gstaad ad otthont a 2027-es Európa-bajnokságnak: az európai szövetség honlapjának keddi közleménye szerint a seregszemle június 30. és július 4. között lesz majd a svájci városban. Az ország eddig kétszer rendezett kontinensviadalt: 2002-ben Basel, 2016-ban pedig Biel volt a házigazda.
Az idei versenyre a lengyelországi Stare Jablonkiban kerül sor augusztus 12. és 16. között.
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