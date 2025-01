NS-értékelés: fél lábbal már az Eb-n a magyar női röplabda-válogatott

AMI A PÁRIZSI ESEMÉNYEKET illeti, a férfiaknál megvédték címüket a házigazda franciák, míg a nőknél úgy győztek az olaszok, hogy korábban még érmet sem szereztek.

A mieinknek idén két-két Eb-selejtező és a hölgyeknek Európa-liga-részvétel jutott. Ráadásul az elmúlt évek gyengébb szerepléseinek és a 2023-as Európa-bajnokság balszerencsés sorsolásának következtében női válogatottunk igencsak visszaesett a ranglistán, így – ami az elmúlt évtizedben elképzelhetetlen volt – az olasz Alessandro Chiappini által dirigált csapat tavaly csak az Európa-liga Ezüst-divíziójába kapott besorolást.

Az európai szövetség kurta-furcsa lebonyolításának nyomán pedig még annak a döntőjébe sem sikerült bejutnia válogatottunknak. Hiába nyertek meg öt meccset és veszítettek el csak egyet (a finnek ellen idehaza 1:2-nél több szettlabdánk is volt az egyenlítésért, és 3:2-es vereség esetén a mieink bejutottak volna a fináléba), végül a bosnyákok visszalépése miatt két mérkőzéssel kevesebbet játszó, a mieinkkel nem is találkozó portugálok kerültek be a júniusi döntőbe…

Ami az Európa-bajnoki selejtezőket illeti, a lányok augusztusban nyögvenyelős, 3:2-es győzelmet arattak a sokkal alacsonyabban jegyzett dánok otthonában (2021-ben még simán verték őket oda-vissza 3:0-ra a selejtezőben), ez még az Eb-kijutást is veszélybe sodorta, ugyanis a mostani szabályok szerint a hét csoportgyőztes mellett csak az öt legjobb második jut ki a 2026-os kontinenstornára, így ez a pontvesztés fájó volt. Szerencsére azonban egy héttel később a mieink Érden parádés teljesítménnyel 3:0-ra legyőzték a csoport favoritjának számító belgákat, így egy csapásra a kijutás küszöbére léptek: gyakorlatilag idén elég a dánok elleni hazai siker a – sorozatban hatodik – Eb-részvételhez.

Az elhúzódó Eb-kvalifikációt kihasználva a férfiválogatott szövetségi kapitánya, Nagy Péter jelentős fiatalításba kezdett, ez azonban rányomta a bélyegét az idei eredményekre. Idehaza a dánoktól, idegenben a törököktől szenvedtek sima vereséget a mieink, gyakorlatilag ezek után már nem a 2026-os, hanem a két évvel későbbi Európa-bajnoki részvétel lehet a reális cél.

Ami a klubporondot illeti, a nőknél továbbra is egyeduralkodó a Vasas Óbuda, amely amellett, hogy veretlenül védte meg címét előbb a Magyar Kupában, majd a bajnokságban is – az egyetlen változás, hogy a bajnoki fináléban ezúttal nem a Békéscsaba, hanem a Kaposvár volt az ellenfele –, mérkőzést tudott nyerni a Bajnokok Ligája főtábláján, így a csoportküzdelmeket követően a CEV-kupa negyeddöntőjében folytathatta, ott azonban már nem járt sikerrel. A férfiaknál a Kaposvár tarolt: a rekordbajnok a Vasashoz hasonlóan megvédte címét a bajnokságban és nyolc év után újra elhódította a Magyar Kupát.

Az év játékosa (nők): NÉMETH Anett (Pinerolo/Perugia, olasz)

Az olasz bajnokságban pallérozódó négyes ütő a válogatottnak is vezéregyénisége, 22 ponttal vette ki a részét a belgák elleni bravúros Eb-selejtezősikerből, de az Ezüst Európa-ligában harmadik helyen záró keretnek is ő volt a legeredményesebb játékosa. Klubszinten első olaszországi idényében a hatodik helyen záró Pinerolo alapembere volt, majd nyáron az újonc Perugiához igazolt, amelynek ugyan nem megy ennyire jól, azonban Németh itt is kulcsember és a bajnokság őszi idényének legeredményesebb játékosa lett.

Fotó: Koncz Márton

Az év játékosa (férfiak): STRÉLI Bence (SRSE)

Mivel a hazai klubküzdelmeken és a két sikertelen Eb-selejtezőn kívül 2024-ben semmilyen meghatározó esemény nem volt, ezért rendhagyó módon egy strandröplabdázót választottunk meg az év röplabdázójának. Stréli Bence azzal érdemelte ki ezt az elismerést, hogy összességében hatodszor, sorozatban ötödször nyerte meg az országos bajnokságot augusztusban, azonban először úgy, hogy nem Hajós Artúr, hanem a fiatal Dóczi Domonkos volt a párja, ráadásul vele szeptemberben a magyar strandröplabdázók közül elsőként Pro Tour-Futures-tornát is nyert Kínában.

Fotó: Török Attila

Az év légiósa: Taylor BANNISTER (Vasas Óbuda)

Nem sok minden változott az elmúlt esztendőhöz képest, hiszen már akkor is a Vasas amerikai feladó-átlója érdemelte ki lapunktól a címet. A 25 éves játékos 2024-ben is a duplázó fővárosiak vezére volt, ráadásul a MEVZA Szuperkupa-győztes csapatnak is az egyik legjobbja, és a Bajnokok Ligája-mérkőzéseken is letette a névjegyét a francia Neptunes Nantes elleni győzelem, valamint a török Fenerbahce elleni két mérkőzés alkalmával. A piros-kék klub vezetőségének is jár az elismerés, hogy meg tudta tartani, hiszen Európa élbajnokságaiban is megállná a helyét.

Fotó: Dömötör Csaba

Az év edzője: Janisz ATHANASZOPULOSZ (Vasas Óbuda)

Két szakember neve volt a kalapban, hiszen a Vasas görög mestere mellett a Kaposvár szerb trénere, Szlobodan Prakljacsics is duplázni tudott csapatával. Azonban a fővárosiak a nemzetközi porondon is vitézkedtek, hiszen a 2024-es naptári évben két győzelmet is arattak a BL-ben, megnyerték a MEVZA Szuperkupát és veretlenül diadalmaskodtak a bajnokságban és a Magyar Kupában is, amit a somogyiak nem mondhatnak el magukról, így idén is Janisz Athanaszopulosznak jár az elismerés.

Fotó: Dömötör Csaba

Ez történt 2024-ben

JANUÁR 16. Bár hazai pályán 3:2-re kikapott, a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, Bulgáriában 3:0-ra győzött a Vasas Óbuda a Marica Plovdiv ellen. A piros-kékek történetük első győzelmét szerezték meg a BL főtábláján, így a CEV-kupa negyeddöntőjében folytathatták nemzetközi szereplésüket, de nem jártak sikerrel a francia Levallois ellen.

MÁRCIUS 9. Az előző évihez képest nagyon simán, 3:0-ra nyerte meg a női Magyar Kupa döntőjét a Vasas az Érd Arénában a Békéscsaba ellen. A fővárosiak sorozatban harmadszor, összességében 16. alkalommal hódították el a trófeát. A harmadik helyet a Kaposvár szerezte meg, amely ugyancsak három játszmában diadalmaskodott a Nyíregyháza felett.