Férfi röplabda MK: messze került az elődöntőtől a címvédő Kaposvár

A két veretlen együttes tavaly is ugyanebben a szakaszban találkozott a kupasorozatban, akkor a későbbi győztes, bajnokságban is címvédő somogyiak idegenben 3:1-re nyertek, így hazai pályán a 3:2-es vereség is belefért nekik.

A mostani csata első felvonását a székesfehérváriak új otthonában, zárt kapuk mögött rendezték. A nyitó szett szorosan kezdődött, a hazaiak az argentin Karim Luna Slaibe jó blokkjaival tudtak négypontos előnyt kialakítani, amit Pesti Marcell ponterős játékával még növelni is tudtak a végéig.

A második szettet szélsőütő poszton az eredendően feladóátló, kínai Jan Pao-csivel kezdte a Kaposvár, de a szerkezetváltás úgy tűnt, nem jön be, ugyanis a vendéglátó 15:11-re elhúzott. A somogyiak azonban ezt követően a korábbi válogatott Baróti Árpád és Bögöly Gábor ászaival némileg váratlanul fordítottak, s lendületüket kihasználva egyenlítettek.

A harmadik etap első harmadában újfent sok hiba csúszott a címvédő játékába – elsősorban a támadásbefejezésekkel gyűlt meg a vendégek baja –, és mivel a MÁV Előre több extra pontot – ászt, illetve sáncból megnyert labdamenetet – is szerzett, végül nagy különbségű részsikert aratott.

A negyedik felvonás egy ideig újra szoros küzdelmet hozott, a Kaposvárt edző szerb Szlobodan Prakljacsicsnak azonban 14:11-es fehérvári előnynél időt kellett kérnie, mert együttese nyitásfogadása akadozott. Ahogy a hazaiak egyre jobban belelkesültek, a vendégek úgy váltak egyre hitehagyottabbá, így előbbiek nyerték a csaknem kétórás találkozót.

A legutóbbi két idényben a bajnoki döntőt vívó két csapat pénteken – ismét Székesfehérváron, de már nézők előtt – az Extraligában is összecsap egymással.

A párharc visszavágója – amelyen a továbbjutáshoz a somogyiaknak előbb 3:0-ra vagy 3:1-re kell győzniük, majd az ebben az esetben következő aranyjátszmát is meg kell nyerniük – január 22-én lesz.

RÖPLABDA

Magyar Kupa

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár 3:1 (19, –19, 17, 21)

A legeredményesebb játékosok: Pesti 15, Koci 13, Bakiri 12, ill. Baróti 18, Bögöly 10