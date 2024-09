Kaszap Tamás: A magyar röplabda-válogatott mindig is szívügyem volt

A svédországi Hylte/Halmstadnál dolgozó szakember az MTI-nek adott interjúban felidézte: azután kezdett el új lehetőségek után nézni, hogy a 2021–22-es idényben a kecskeméti férficsapat másodedzője volt.

„Szerettem volna előre lépni, épp ezért felkerestem régi menedzserkollégákat, hogy segítsenek. Az egyikük ajánlott két lehetőséget, ezek közül volt az egyik a svédországi. Előtte még nem voltam edző női csapatnál, de úgy gondoltam, belevágok, mert úgy éreztem, ennek nagyobb létjogosultsága van a jövőre nézve” – fogalmazott a 33 éves Kaszap, aki két nap alatt mindenben megállapodott a halmstadi klub elnökével.

A svédországi körülményekre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, a csarnokuk gyönyörű és kiválóan felszerelt, és bár van más együttes is, aki ugyanott edz, harmonikusan tudnak együtt dolgozni.

„A svéd női liga annyiban hasonlít a magyar férfibajnokságra, hogy nem százszázalékosan profi. Vannak külföldi játékosok, akik természetesen azok, de vannak tanulóink, illetve részmunkaidős munka mellett röplabdázók is. Ebből a szempontból nem könnyű az itteni feladatom, hiszen az ő erőnléti és csapatedzéseiket kell úgy összeegyeztetni, hogy mindenki megkapja a megfelelő terhelést” – foglalta össze a nehézségeket Kaszap, aki ugyanakkor szerencsésnek tartja magát, mert a játékosai mindenben partnerek, ráadásul az elmúlt években olyan röplabdázókat szerződtettek, akiknek a fejlődés a célja.

A légiósok mellett a hazai játékosok kiválasztása is fontos, ugyanis a szabályok szerint egyszerre maximum három külföldi lehet a pályán a bajnoki és kupamérkőzéseken. Ennek kapcsán a korábbi magyar válogatott feladó elmondta, a klub anyagi lehetőségei az elmúlt években nem változtak, ugyanakkor a svéd világsztár, Isabelle Haak nemzetközi sikereit – a többi között két Bajnokok Ligája-győzelem – igyekeznek kihasználni, hatására érezhetően több fiatal választotta a röplabdát.

„Az edzőképzés viszont még nagyon gyerekcipőben jár, de most ebben is pozitív változások kezdődtek. A játékosszám megvan, nyilván a kiválasztáson még lehetne javítani, de ennek érdekében például én is heti háromszor egy iskolában oktatok röplabdát a diákoknak. Idő kell, amíg mindez beérik, de a lehetőségek adottak, hogy jó röplabda legyen itt, ehhez azonban át kell venniük azt a profi szemléletet, ami a jégkorongot vagy a kézilabdát jellemzi” – jelentette ki Kaszap.

A magyar válogatottal kapcsolatos megkeresésről azt mondta: a nemzeti csapat és a hazai röplabda játékosként is a szívügye volt, sokszor sérülten is vállalta a szereplést, így nem volt kérdés, hogy igent mond, amikor Sarlós Márton csapatvezető és Vatai Gabriella elnök megkereste a lehetőséggel.

„Közel álltam ahhoz is a nyáron, hogy a svéd válogatott mellett dolgozzak, de aztán jött a magyarországi lehetőség. Edzői pályafutásom elején járok, Alessandro munkásságát ismertem, és tudtam, hogy sokat tanulhatok tőle” – jegyezte meg a játékosként 50-szeres válogatott Kaszap, aki örült a nemzeti csapatnál lévő profi légkörnek, ugyanis a férficsapatnál anno még nem ezt tapasztalta.

„Igyekeztem figyelni és tanulni, és az első pillanattól kezdve befogadott a stáb. Az idő előre haladtával Alessandro egyre több feladatot mert rám bízni, amit nagy megtiszteltetésnek tartok. Svédországban kis túlzással amellett, hogy vezetőedző vagyok, én vagyok a másod- és az erőnléti edző, valamint a statisztikus is, itt azért sokkal jobban megoszlanak a szerepek” – fogalmazott Kaszap, akinek nagyon tetszett, hogy Chiappini sokszor olyan játékelemek vagy apróságok javítására sem sajnálta az időt, amire ő adott esetben nem is gondolt, ugyanakkor később nagyon hasznosnak bizonyult.

„Ennek a két Eb-selejtezőn ki is jött az eredménye, én magyar válogatottól olyan taktikus és mentálisan erős játékot még nem láttam, mint akkor” – mondta a szakember a Dánia ellen idegeben 3-2-re, valamint a belgák ellen hazai pályán 3-0-ra megnyert összecsapásokra utalva.

Az edzői hivatásról azt mondta, már akkor úgy gondolta, hogy játékospályafutása után ezzel szeretne majd foglalkozni, amikor 15-16 évesen Kaposvárra szerződött.

„Persze inkább negyvenéves korom után terveztem, de a térdem nem volt olyan állapotban, hogy magas szinten folytassam a röplabdát, így aztán egóból is inkább abbahagytam, és elkezdtem azzal foglalkozni, hogy minél több tudást felhalmozzak, amit aztán majd szeretnék átadni a fiataloknak” – mondta Kaszap.

A szakembert még egyéves szerződés köti a legutóbbi idényben bajnoki bronz- és kupaezüstérmes svéd együtteshez, amelynél most úgy érzi, ez lesz az utolsó idénye.

„Rengeteget kell tanulnom még, ugyanakkor szeretnék előrébb is lépni, és vagy egy valamivel magasabban jegyzett bajnokságban vezetőedzőként dolgozni, vagy egy tapasztalt edző mellett egy jó klubnál másodedzőként fejlődni. Mindenkitől el lehet lesni valamit, amit aztán hasznosítani tudok. Ez természetesen lehet akár magyar csapat is, a feleségemmel középtávú terveink között szerepel, hogy Magyarországon éljünk és dolgozzunk, és én is szeretném otthon kamatoztatni a tudásomat” – mondta Kaszap Tamás.

Kiemelte, a férfi röplabdától sem zárkózik el, ugyanakkor az elmúlt három évben „ráérzett” a női vonalra, és meg is tetszett neki, mivel meglátása szerint itt egy edzőnek sokkal nagyobb befolyása van a játékra, mint a férfiaknál, ahol szerinte sokkal fontosabb az intuíció.

„A játékrendszernek, egy adott elem megfelelő kivitelezésének itt sokkal nagyobb szerepe van, ráadásul egy női edzőnek más mentális kvalitásokra van szüksége, mint egy férficsapatnál dolgozónak” – zárta Kaszap.