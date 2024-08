Párizs 2024: az ausztrál duó döntő rövidítésben nyerte meg a férfi páros tenisztornát

Elképesztően izgalmasan alakult a férfi páros döntője: az első szettben egy-egy bréket láthattunk, 6:6-nál jöhetett a rövidítés. Az ausztrálok 1–4-ről még felálltak, de így is a Krajicek–Ram kettős örülhetett. A második játszmában sem nagyon bírtak egymással a felek, az ausztrálok és az amerikaiak is nagyszerűen adogattak. Végül ebben a szettben is tie-break döntött, amit az ausztrál kettős 7–1-re meg is nyert.

A döntő rövidítésben az ausztrálok jobb mentális állapotban voltak, de azért így is óriásit küzdött az egyébként esélyesebbnek tartott amerikai kettős, hiszen négy meccslabdát is hárítottak. Ennek ellenére az egyenlítés és a fordítás már nem jött össze, a super tie-break 10–8-cal ért véget, Matthew Ebden és John Peers pedig olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett.

A bronzmeccsen a Taylor Fritz–Tommy Paul duó 6:3, 6:4-re nyert a csehek kettőse, Tomás Machác és Adam Pavlásek ellen.

TENISZ

FÉRFI PÁROS

DÖNTŐ

Matthew Ebden, John Peers (ausztrálok)–Austin Krajicek, Rajeev Ram (amerikaiak, 4.) 6:7 (6–8), 7:6 (7–1), 10–8

BRONZMECCS

Taylor Fritz, Tommy Paul (amerikaiak, 3.)–Tomás Machác, Adam Pavlásek (csehek) 6:3, 6:4

NŐI EGYES

DÖNTŐ

15.30: Cseng Csin-ven (kínai, 6.)–Donna Vekic (horvát, 13.)

FÉRFI EGYES

BRONZMECCS

17.00: Lorenzo Musetti (olasz, 11.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 13.)