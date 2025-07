Bognár István: Ilyenkor a legjobb nemzetközi meccset játszani

Szombaton a KTE lesz az MTK Budapest ellenfele, amely a Ferencváros elleni örökrangadóval kezdi a 2025–2026-os bajnokságot. A 34 éves Bognár Istvánnal először az ausztriai edzőtábor tapasztalatairól beszélgettünk.

„Azt semmiképp sem mondom, amit mindenki, hogy jól sikerült a felkészülés – nevetett a futballista. – Akkor sem, ha így gondolom… Ahogy azt is kerülném, hogy ilyenkor a fizikai terhelésnek van itt az ideje, amit senki sem szeret, de enélkül nem lehet senki sikeres – szóval a sablonos mondatokat elhagynám. Az edzőtábornak szerintem két fontos hozadéka lehet: a minőségi ellenfelekkel vívott nemzetközi edzőmérkőzés és a csapatkohézió erősítése. A fizikai terhelést ugyanis itthon is meg lehet kapni, az edzőközpontunkban is tarthatunk napi két edzést.”

Jó kiindulópont: hogyan értékeli a meccseket a rutinos irányító?

„A szlovén bajnok Ljubljana elleni találkozó jó erőfelmérő volt – érkezett a válasz. – A BL-selejtezőjére készülő csapat agresszívan letámadott, gyorsan játszott, jó iramú összecsapást vívtunk; úgy gondolom, a dobogó közelében lenne a magyar bajnokságban is. A Mura ellen egyértelműen jobbak voltunk, az ellenfél térfelén sok labdát szereztünk, jó lenne a bajnokságban is így teljesíteni. A Craiova ellen az első félidőben rendben voltunk, de a másodikban jobb volt az ellenfél, az is tanulságos mérkőzésnek mondható, míg a Csíkszereda ellen végig jobbak voltunk. A kohézió? Az otthoni, megszokott környezetben az edzés után mindenki hazaindul, itt a gyakorlások, mérkőzések közötti időt is együtt töltöttük, esténként kártyáztunk, sokat beszélgettünk, ilyenkor közelebb kerülnek egymáshoz a játékosok, az újakat is jobban megismerjük, ők is bennünket.”

A csapat vezére a pályán kívül kétségkívül Bognár István, aki 258 élvonalbeli és 123 második ligás bajnokin játszott. Az NB I-ben 46 gól, 80 gólpassz a mérlege, s korábban elmondta, utóbbi nagyon fontos neki, a százas álomhatárt szeretné elérni. De van-e feladata a fiatalokkal? Megosztja-e a tapasztalatait?

„Nem vagyok az a kimondott mentoralkat – mondta a középpályás. – Játszani akarok, labdarúgónak tartom magam, a saját feladatomra koncentrálok, és úgy gondolom, az edzésen, a mérkőzésen nyújtott teljesítményemmel mutathatok példát. Ha bárki megkérdez, természetesen elmondom a véleményem, ha azt látom, hogy bizonyos viselkedés, valamiféle folyamat a csapat egységét, sikerességét gátolhatja, akkor nyilván szólok, ám ez nem jellemző. A fiatalok is profik, tudják a dolgukat, de én sem vagyok az a típus, aki kérdés nélkül ráerőlteti a véleményét a másikra, csak mert idősebb.”

Az MTK Budapest az 5. helyen végzett az előző idényben – elfogadná ezt a helyezést jövőre is?

„Nem – jött a válasz némi gondolkodás után. – Nem azért, mert azt gondolom, a dobogón a helyünk, inkább azért mondom ezt, mert úgy hangzik, mintha előre elfogadná az ember a középmezőnyt. Nekem az a fontos, hogy előrelépjünk, fejlődjünk, és ha így lesz, elégedett leszek. De lehetetlen megmondani, a legutóbbinál jobb szereplés milyen helyezést hozhat. A motivációm nem csökkent, ha majd úgy érzem, már nem olyan, mint korábban, elköszönök – de most még várom nagyon a bajnokságot.”

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS AZ MTK BUDAPESTNÉL

Edzőtábor: Bad Radkersburg (Ausztria), június 23-tól két hét

Felkészülési meccsek:

Június 25. (szerda), Radenci (Szlovénia): Olimpija Ljubljana (szlovén)–MTK Budapest 3–3 (Kosznovszky, Molnár Á., Németh K.)

Június 28. (szombat), Radenci (Szlovénia): NS Mura (szlovén)–MTK Budapest 1–2 (Szűcs P., Bognár I.)

Július 3. (csütörtök), Muraszombat (Szlovénia): MTK Budapest–FK Csíkszereda 3–1 (Jurina 2, Törőcsik)

Július 4. (péntek), Radenci (Szlovénia), MTK Budapest–Universitatea Craiova (román) 0–1

Július 12. (szombat), Budapest, 10.30: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)

Július 16. (szerda), Budapest, 11.00: MTK Budapest–Soroksár (NB II)

Július 19. (szombat), Budapest, 19.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Fadgyas Tamás (Kazincbarcika SC), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként),

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Videoton FCF), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, szabadon igazolható), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály (Deportivo Alavés – Spanyolország), Kosznovszky Márk (Deportivo Alavés – Spanyolország, Portsmouth, Sheffield United – Anglia, Swansea City – Wales), Molnár Rajmund (Besiktas – Törökország, illetve Hollandia)