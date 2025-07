Pénteki sportműsor: kezdődik a vizes vb, női vízilabda-válogatottunk medencébe ugrik

JÚLIUS 11., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPAT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

17.00: Diósgyőri VTK–SV Ried (osztrák), Peuerbach (Ausztria)

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Olaszország–Spanyolország, Bern (Tv: M4 Sport)

21.00: Portugália–Belgium, Sion

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.55: Gyémánt Liga-verseny, Monaco (Tv: Duna World, 20.00)

Benne

21.52: női 100 m (Takács Boglárka)

DARTS

EUROPEAN TOUR, KIEL

19.00: 1. forduló (Tv: Match4)

EVEZÉS

9.00: országos bajnokság, Szeged

GOLF

PGA TOUR

22.00: Kentucky Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

12.25: 7. szakasz, Saint-Malo–Mur de Bretagne Guerlédan, dombos szakasz, 197 km (Tv: Eurosport1)

NŐI GIRO D’ITALIA

10.35: 6. szakasz, Bellaria-Igea Marina–Terre Roveresche, 145 km

HEGYIKERÉKPÁR

17.15: világkupaverseny, Vallnord Pal-Arinsal, nők (Tv: Eurosport1)

18.00: világkupaverseny, Vallnord Pal-Arinsal, férfiak (Tv: Eurosport1)

KETRECHARC

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 33, Bangkok, benne Allycia Hellen Rodrigues–Johanna Persson (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, NÉMET NAGYDÍJ, SACHSENRING

9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB-ÁLLOMÁS, DONINGTON PARK

11.20: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

15.00: WCR, superpole (Tv: Match4)

15.45: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Match4)

17.00: SSP, superpole (Tv: Match4)

STRANDKÉZILABDA

Európa-bajnokság, Alanya

Középdöntő, 3. forduló

Férfiak, B-csoport

8.30: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

Nők, B-csoport

10.30: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

17.00: negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, Tata

12.50: 3. forduló, selejtezők

SPORTLÖVÉSZET

Masped-kupa, Nemzeti lőtér

50 m puska összetett, férfiak

9.00: alapverseny

12.30: döntő

50 m puska összetett, nők

11.00: alapverseny

14.00: döntő

25 m pisztoly, nők

9.00: pontlövészet

25 m gyorstüzelő pisztoly, férfiak

13.00: alapverseny, 1. szakasz

SZNÚKER

Championship League, Leicester

13.00: 11. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

18.00: 11. nap, 2. rész (Tv: Sport2)

TENISZ

WIMBLEDON

Férfi egyes, elődöntő

14.30: Fritz (amerikai, 5.)–Alcaraz (spanyol, 2.) (Tv: Eurosport2)

16.30: Sinner (olasz, 1.)–Djokovics (szerb, 6.) (Tv: Eurosport2)

Női páros, elődöntő

14.00: Gadecki, Krawczyk (ausztrál, amerikai)–V. Kugyermetova, Mertens (olasz, belga, 8.)

17.00: Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Hszie Su-vej, Ostapenko (tajvani, lett, 4.)

ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS

Szombat, 3.00: egyes, selejtező, 1. forduló

VÍZILABDA

VIZES VB, SZINGAPÚR

NŐK

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

11.35: Olaszország–Új-Zéland

13.10: Szingapúr–Ausztrália

B-CSOPORT

4.35: Argentína–Hollandia

6.10: Egyesült Államok–Kína (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT

10.00: Japán–Horvátország

14.45: Görögország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

3.00: Dél-Afrika–Spanyolország

7.45: Franciaország–Nagy-Britannia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A PSG jelenleg a világ legjobb klubcsapata?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények.

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a tavaszi női vízilabda-vk-szereplés és a SEAT-kupa felidézése

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Struhács György életműdíjas birkózóedző

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Bera Emese

14.45: Közvetítés a Görögország–Magyarország női vízilabda világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Székely Dávid, Thury Gábor

17.00: A 2002-es Formula–1-es Magyar Nagydíjra emlékezünk

17.20: Nemzeti Sportkrónika

17.30: Interjúk a vízilabda-mérkőzés után Szingapúrból; végleg elbúcsúzott Luka Modric a Real Madridtól

Körkapcsolás. Műsorvezető: Cseszregi Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Vendég: Mányoki Attila. Téma: a nyílt vízi és a maratonúszás legrégebbi sorozata, a Triple Crown

19.00: Interjú Kecskés Ákossal; válságban a román kézilabda? Marosán Györggyel beszélgetünk

19.30: Interjú Horváth Ferenccel

20.30: A magyar férfi vízilabda-válogatott 2023-as fukuokai vb-győzelmét feldolgozó összeállítás

21.00: Interjúk az egyetemi világjátékok kapcsán

21.30: Interjú Zsivera Gáborral az NBA-draft és a szabadügynökpiac híreiről

22.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal – ismétlés

22.30: Sportvilág Tóth Bélával