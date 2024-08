A franciák elleni sorsdöntő meccs előtt is három csere történt férfi kéziseinknél

„A kétszázat is jól építette fel Kristóf. A végén ezt egybe kell tekinteni, ami kijött, annyit tud az illető. Aztán lehet, ahogy a vegyesúszók szokták, hogyha erősebb a hát, gyengébbre sikerül a mell. Ha most erősebben kezd, gyengébb a másik fele. Ennyit tudott, kijött és megnyerte” – kezdte az értékelést az M4 Sporton Sós Csaba.

A válogatott szövetségi kapitánya Milák történelmi sikereire hívta fel a figyelmet: „A harmadik magyar úszó lett, aki egymást követő két olimpián tud nyerni. Abban is egyedi, hogy nem ugyanazt a számot nyerte. Eddig ezt Egerszegi Kriszitna és Darnyi Tamás tudta megcsinálni, tehát a történelemben Milák Kristóf a harmadik ilyen magyar úszó és ki tudja, hol van ennek még a vége.”

„Mindenki megkönnyebbült, nyilván ő is. Egyedi utat követett, abban nyilván vannak kérdőjelek. Bennünk is volt bőven kérdőjel, de ez most már történelem, egy arany, egy ezüst. Eddig sem volt sok információm, most sincs, de az öröm pillanataiban nem akarok ezzel foglalkozni. A magyar úszásnak újabb két arany, két olimpiai bajnoki cím, egy ezüstérem. Ez minden előzetes várakozásunkat felülmúlta. Nagyon értékes helyezéseink voltak: a gyakorlatilag ifikorú női váltónk hatodik lett, Németh Nándi csodálatos negyedik helye, a férfi váltó Milák nélkül is be tudott menni a döntőbe, az nem akármilyen rangot ad nekünk a külföldiek előtt is és holnap még Betlehem Dávid is úszik egy döntőt” – összegezte a magyar úszók eddigi teljesítményét Sós Csaba.

„A magyar úszás rendszere ilyen, teljesen különböző utakat is támogat. Azt nem gondolom, hogy bárhol elhangozna, hogy Kristóf akármit kért, azt nem kapta meg. Jól látszik, hogy mennyire rugalmas ez a rendszer. Az egyértelmű alapok mellett egyéni utak vannak, ezt eddig is toleráltuk és a jövőben is fogjuk” – zárta gondolatait a szövetségi kapitány.