Kapus mellett átlövő is érkezhet a Löwenből a Veszprémbe

Korábban írtunk arról, hogy a veszprémi Mike Jensen és Löwent erősítő Mikael Appelgren csapatot cserélhet. Azonban a Mannheimer Morgen cikke szerint itt nem áll meg a játékosmozgás a két klub között.

A Rhein-Neckar Löwen hat új játékossal és új edzői stábbal vág neki az új idénynek, a német klub próbálta minél előbb véglegesíteni keretét. Ebbe zavarhat bele a Veszprém, amely Mikael Appelgren mellett Ivan Martinovicot is megszerezné. Mindkét játékosnak 2026-ig szól a szerződése, de a magyar együttes már most nyáron szeretné megszerezni Appelgrent és Martinovicot is, így a német cikk szerint állítólag egymillió eurós átigazolási díjat sem sajnálna. „Jelenleg ez egy függőben lévő folyamat, vannak megkeresések” – ismerte el Uwe Gensheimer, a Löwen sportigazgatója.

A német lap megjegyzi, hogy a veszprémi jobbátlövők közül Nedim Remili jövő nyáron a Paris Saint-Germainhez térhet vissza, Martinovicot viszont vonzza a nemzetközi szereplés lehetősége. A Löwen a Hamburggal 2026-ig érvényes szerződéssel rendelkező Jacob Lassennel pótolná Martinovicot.

Eközben a handballbase arról írt a közelmúltban, hogy a Veszprémtől a rivális Szegedhez távozhat a másik jelenlegi jobbátlövő, Lukas Sandell. A svéd játékos pályafutása során két idényt töltött az Elverumnál, ahol a Szegedet irányító Michael Apelgren volt a vezetőedzője.