Három aranyérmet szerzett pénteken a Danubius Nemzeti Hajós Egylet az evezős ob-n

A 2000-es olimpián szerepelt, 48 esztendős Alliquander Anna is tagja volt a címét megvédő Danubius Nemzeti Hajós Egylet egységének női könnyűsúlyú négypárban.

Egy nap alatt két országos bajnoki címet is nyert Bene Dorottya a Szegeden zajló országos bajnokságon, miután kettesben és a könnyűsúlyú négypárevezősben is megvédte címét. Először osztottak érmeket a vegyes nyolcasok mezőnyében, emellett a nap krónikájához tartozik, hogy egy óvás után módosították a férfi könnyűsúlyú négyesek csütörtöki döntőjének a végeredményét is, amely következtében kizárták az első helyen célba érő győri hajót.

A szegedi kajak-kenu és evezős központban a felnőttek mellett utánpótlás- és masterskorosztályok, valamint para- és szabadidős evezősök versenyei is zajlanak négy napon át. A szövetség előzetese szerint 29 egyesület képviselteti magát, és 1052 evezős vesz részt az ob-n.

EVEZŐS OB, MATY-ÉR

Férfi kettes

Országos bajnok: Szentpáli Gergő, Szentpáli Balázs (Ferencvárosi EC, edző: Danó Károly) 6:43.13

2. Tóth Bertold, Makai Samu (Győri AC) 6:45.99

3. Kalmár Áron, Pálmai Ágoston (Szolnok) 6:46.26

Férfi könnyűsúlyú négypár

Ob: Danubius NHE (Bene Barnabás, Bartyik Csanád, Bóka Örs, Bridge Henry, e: ifj. Pergel László) 6:30.53

2. Ferencvárosi EC (Varga Bence, Miskolci Dániel, Takács Attila, Nyéki Gyula) 6:32.96

3. Győri AC (Glázer Márió, Ódor Márton, Szöllősi Balázs, Józsa Márton) 6:39.31

Férfi könnyűsúlyú négyes (módosított végeredmény)

Ob: Ferencvárosi EC (Varga Bence, Miskolci Dániel, Takács Attila, Nyéki Gyula, e: Kő Mercedes, Saáryné Pető Tímea) 6:42.33

2. Danubius NHE (Bene Barnabás, Bartyik Csanád, Bridge Henry, Bóka Örs) 6:44.30

3. VVSI (Egervári Mihály, Nagy Bertalan, Pikó Gábor, Bunda Benjámin) 7:00.12

Női kettes

Ob: Bene Dorottya, Elek Boróka (Danubius NHE, e: Ficsor László) 7:44.68

2. Bencsics Hella, Fehérvári Eszter (Győri AC) 7:45.91

3. Lutter Liza, Krémer Eszter (Ferencvárosi EC) 7:54:88

Női könnyűsúlyú négypár

Ob: Danubius NHE (Alliquander Anna, Gedeon Anna, Szentirmai Veronika, Bene Dorottya, e: Ficsor László) 7:20.38

2. Szolnok (Kiss Csende Ajna, Mátyás Hanna, Furkó Panna, Baki Kitti) 7:22.90

3. Ferencvárosi EC (Takács Anita, Kő Mercedes, Elekes Zsófia, Elekes Anna) 7:28.70

Vegyes nyolcas

Ob: MTK (Szepesi Anna, Bagdács Szonja, Szente Dóra, Szekér László, Bácskai Máté, Oláh Barnabás, Papp Gergely, Gadányi Zoltána, kormányos: Lipták Kíra, e: Polivka Dóra, Simon Tamás) 6:25.50

2. Győri AC (Angyal Zsófia, Bencsics Hella, Fehérvári Eszter, Füzi Boglárka, Csizmadia Ádám, Gasztonyi Péter, Shah Amir, Gasztonyi Barnabás, kormányos: Jakabovits Dániel) 6:32.28

3. Ferencvárosi EC (Lutter Liza, Krémer Eszter, Galcsó Flóra, Danó-Horváth Kitti, Szász Benjamin, Szász Gergely, Vermes Péter, Takács Attila, kormányos: Lakócai Zsombor) 6:34.47