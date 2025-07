Jobbátlövő és kapus is távozik a Veszprémtől – hivatalos

A One Veszprém HC a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy Lukas Sandell és Mike Jensen is távozik a csapattól. A veszprémiek közös megegyezéssel bontottak szerződést mindkét játékossal.

Sandell 2023 nyarán igazolt a magyar csapathoz, melyben 92 mérkőzésen lépett pályára és 234 gólt szerzett. A svéd válogatott jobbátlövő kétszer magyar bajnokságot, egyszer Magyar Kupát, egyszer klubvilágbajnokságot nyert a Veszprémmel. Jensen 2024 elején csatlakozott a Veszprémhez, melynek kapujában 52 alkalommal állt, és kétszeres magyar bajnoknak vallhatja magát.

„Mindkét játékos esetében azért döntöttünk együtt úgy, hogy elválnak útjaink, mert hosszú távon nem tudunk nekik olyan szerepet biztosítani ebben a játékrendszerben, mint amilyet szeretnének, és amire nekünk szükségünk van. Így végül arra az elhatározásra jutottunk, hogy közös megegyezéssel felbontjuk a szerződésüket, hogy más klubnál folytathassák pályafutásukat, posztjaikra pedig más megoldást keresünk, olyan játékosokat, akik jobban illenek a Veszprém hosszú távú terveibe” – fogalmazott Nagy László, a klub sportigazgatója.

A Veszprém július 17-én Budapesten sajtótájékoztatót, majd délután a One Veszprém Arénában szurkolói tájékoztatót tart, melyben szó lesz az elkövetkezendő idényeket érintő változtatásokról és egyéb bejelentésekről is.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a német Rehin-Neckar Löwen kapust cserélhet a Veszprémmel. Ezt támaszthatja alá Mike Jensen szerződésbontása is, a dán helyett a 35 svéd éves Európa-bajnoki ezüstérmes Mikael Appelgren érkezhet. A németek szintén pénteken jelentették be, hogy a kétszeres német bajnok (2016, 2017) kapus tíz év után távozik a Löwentől.

„Tíz szenvedéllyel, felejthetetlen pillanatokkal töltött év után eljött az idő a búcsúnak. Ez az évtized nagyobb hatással volt az életemre, mint bármi. Címeket nyertünk és fantasztikus emberekkel küzdöttem együtt. Ez volt életem legjobb időszaka. A karrierem végén úgy érzem, hogy itt az ideje kipróbálni valami újat: játszani még egyszer a Bajnokok Ligájában egy másik helyen” – búcsúzott a Löwentől Appelgren.

Sajtóhírek szerint a svéd kapus mellett Ivan Martinovic személyében jobbátlövőt is igazolna a Löwenből a Veszprém. „Jelenleg ez egy függőben lévő folyamat, vannak megkeresések” – ismerte el Uwe Gensheimer, a Löwen sportigazgatója. A horvát játékos szerződése 2026-ig szól, sajtóhíírek szerint a Veszprém akár egymillió eurós átigazolási díjat sem sajnálna. A handballbase szerint Sandell a rivális Szegedhez távozhat, ahol azzal a Michael Apelgrennel dolgozhatna együtt, akivel két idényt együtt töltöttek az Elverumnál.