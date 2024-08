Nem sikerült: kikapott, így kiesett a magyar férfi kézilabda-válogatott

PÁRIZS 2024, FÉRFI KÉZILABDA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

Magyarország–Franciaország 20–24 (8–11)

ÖSSZEFOGLALÓ

Lényegében a harmadik forduló után nyilvánvalóvá vált, hogy az utolsó nap francia–magyar meccsének győztese utazhat Lille-be, a negyeddöntőre, a másik pedig vissza a faluba kipakolni a szekrényből és be a bőröndbe, mert véget ér számára az olimpia, óriási volt tehát a tétje a vasárnap délutáni találkozónak.

A megszokottnál is nagyobb volt a nyüzsgés a Sud Arena környékén vasárnap, szinte mindenhol csak francia zászlókatlehetett látni, a rendőri jelenlét pedig többszöröse volt az eddiginél, minden autóba benéztek, elkérték a behajtási engedélyeket a környéken lakóktól, látszott, hogy kiemelt biztosítása az eseménynek.

Belül a csarnokban pedig már jóval a meccs előtt elképesztő volt a hangulat. A franciák ünnepelni érkeztek, énekelni, táncolni, egyáltalán nem zavarta őket válogatottjuk eddigi harmatos teljesítménye, és az a tény, hogy a szakadén szélén táncoltak Nikola Karabaticék.

Fotó: Árvai Károly

A lelátókon szétszórva persze feltűntek magyar lobogók is, de honfitársaink hangja elveszett a hazaiaké mellett. A franciák úgy énekelték a Marseilles-t a csata előtt, hogy attól még talán az ellenfélnek is megjött a harci kedve, nemhogy a házigazdáknak.

Tudtuk, biztosak voltunk benne, hogy ez nem lesz látványos, sok gólt hozó meccs. Mindkét együttes sok hibával kezdett, nem ültek a lövések, a passzok. Aztán a franciák egy váratlan kínai figura után Elohim Prandi révén megtörték a gólcsendet és onnantól szinte végig domináltak az első félidőben. A magyar csapat nagyszerűen védekezett, de talán a hazaiak még jobban, mert nagyon nehezen kerültünk helyzetbe, és ha sikerült is, Vincent Gerard többször is bravúrosan védett. A franciák hatékonyabbak voltak elsősorban a hatalmas átlövéseknek köszönhetően, mi viszont túl gyakran akartuk megjátszani Bánhidi Bencét a falban, négy alkalommal is labdát szereztek ebből a házigazdák, a mieink pedig sokáig nem döbbentek rá, hogy a rivális kiválóan felkészült a legveszélyesebb játékelemünkre.

Fotó: Árvai Károly

Az első 19 percben csak három gólt lőttünk, igaz, a franciák is csak hetet, de így is négy volt közte. Chema Rodríguez ekkor kapust cserélt, Palasics Kristóf helyett az első három meccset a tartaléksorban töltő Mikler Roland állt be, és megteremtette az esélyt a felzárkózáshoz. A rutinos szegedi kapus ihletett formában ténykedett, a szünetig öt lövésből négyet megfogott. Szita Zoltán is nagyszerűen szállt be, villámgyorsan három gólt lőtt, de amikor igazán megérkezhettünk volna a franciák mögé, akkor egy Miklerről kipattanó labdát megint az ellenfél szedett össze és természetesen gólt lőtt, a félidő végén meg Bánhidi került olyan ziccerbe, amilyet nem nagyon szokott kihagyni, most viszont fölé pattintotta a labdát.

Úgy tűnt, Mikler lendületét nem törte meg a szünet, védéssel nyitott, a másik oldalon Bodó Richárd góllal, és megint csak kettő volt közte. Az addigiakhoz képest idilli állapot egy percig tartott, a franciák két gyors góllal megduplázták az előnyüket és megint nyugodtabban kézilabdázhattak, mert az idő is nekik dolgozott, és még a döntetlen is nekik kedvezett volna.

Az élete utolsó olimpiáján szereplő kapusunk nem akarta itt és így befejezni a tornát. Elképesztő formában védett, tényleg tartotta a csapatot, amely sorozatban háromszor is megtalálta az utat a kapuig, Ancsin Gábor átlövésével a 38. percben egyetlen gólra jöttünk fel. Igazi adok-kapok kezdődött, villámgyorsan estek a gólok itt is, ott is, aztán nekünk sikerült kivédekezni egy francia támadást, Imre Bence pedig futott és 40 perc játék után döntetlen volt az állás.

Fotó: Árvai Károly

Az álomszerű sorozat folytatódott, Lékai Máté megdobta saját maga első gólját, ami először jelentett magyar előnyt a mérkőzésen. Nagyszerűen, hiba nélkül védekeztünk ekkor, Imre viszont megint betalált a másik oldalon, elképesztő, amit ekkor mutatott a magyar válogatott.

Csak az az átkozott szerencse… Bóka Bendegúz lövése a kapufáról jött ki, Mikler bravúrja után Imre centikkel maradt le, hogy megszerezze a labdát és mi jöhessünk.

És ez elég volt, hogy a franciák megint egyenlítsenek és egy pillanatig se lélegezhessen fel egyik csapat sem a másik szorításától.

Az utolsó tíz percre maradt a döntés.

Egygólos hátrányban Chema Rodríguez érezte úgy, hogy időt kell kérnie a sorsdöntő pillanatok előtt, mert a a franciák megint elővették azt a védekezésüket, hogy lövőhelyzetbe sem engedtek minket.

És ez már elég volt nekik, nem bírta el a magyar csapat a hatalmas nyomást, amely ezzel a meccsel, ezzel a hajrával járt.

Öt perccel a zárás előtt már megint három volt a belelendülő házigazdák előnye és Chema Rodríguez az utolsó idejét kérte ki.

Nem csak ezen a meccsen sajnos, hanem az egész olimpián, mert hiába harcolt óriásit válogatottunk ezen a délutánon, nem tudott fordítani a maradék időben és búcsúzott a tornától.

Szégyent azonban nem vallott, mert talán megint sikerült közelebb férkőzni a legjobb válogatottokhoz.

A MAGYAR FÉRFIVÁLOGATOTT KERETE FRANCIAORSZÁG ELLEN

Kapusok: Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Palasics Kristóf (La Rioja Logrono – Spanyolország) – Bartucz László (MOL Tatabánya KC) tartalék

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Álvarez Pedro (MOL Tatabánya KC)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC), Ilic Zoran (HSV Hamburg – Németország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lékai Máté (FTC-Green Collect) – Hanusz Egon (SL Benfica – Portugália) tartalék

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország) – Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia) tartalék

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez