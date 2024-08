„Lehet, az én hibám, lehet, hogy rosszul készítettem fel a csapatot” – Chema Rodríguez könnyes szemmel értékelt

„Lehet, hogy az én hibám, lehet, hogy rosszul készítettem fel a csapatot, de nem voltunk jók támadásban. Ezek a srácok megérdemelték volna a sikert, hiszen öt jó meccset játszottunk, de csak egyet nyertünk. Az öltözőben azt mondom majd, sajnálom, mert lehet, hogy a felkészítést elrontottuk, ami az én hibám. Ettől függetlenül partiban voltunk ötven percig a világ egyik legjobb csapatával, amelynek hazai közönség szorított” – nyilatkozott könnyes szemmel, csalódottan Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Az olimpiát megelőzően szerződést hosszabbító kapitány ezt követően a magyar újságírók előtt, az interjúfolyosón is beszélt a meccsről: „Nagyon sajnálom, hogy így alakult… Elképesztően szerettünk volna ott lenni a negyeddöntőben. Úgy gondolom, mind az öt meccsen jó volt a teljesítményünk, de négyszer veszítettünk, kiestünk, nincs miről beszélni. Versenyképesek voltunk a franciákkal, a dánokkal, a norvégokkal és Egyiptommal is, és mégsem jött össze. Sajnálom a srácokat, végigdolgozták a nyarat, az egész olimpia alatt tökéletesen összpontosítottak, csak a meccsekre gondoltak és végig kőkeményen dolgoztak, és ez sem volt elég. Mindig azt mondjuk, hogy olyanok vagyunk, mint egy család, és így főleg nehéz megélni, hogy ott vagyunk a győzelem közelében, és nem sikerül.”

„Úgy gondolom, az én hibám, hogy így alakult a mérkőzés. Nagy gondjaink voltak a támadójátékkal, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni, de most semmi nem működött. Ez pedig tényleg tisztán az én felelősségem, és nagyon sajnálom ezt is. Ez most nagyon nehéz. Remek csapatunk van, óriási szívvel. Néhányan elbúcsúznak, de vannak tehetséges fiataljaink, reméljük, hozzá tudják tenni ugyanazt az erőt, energiát, ami jellemez minket” – fejezte be gondolatait a spanyol szakember.

PÁRIZS 2024, FÉRFI KÉZILABDA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 24–20 (11–8)

Párizs, 5685 néző. V: Hansen, Madsen (dánok)

FRANCIAORSZÁG: GÉRARD – Porte 1, MEM 5, Remili 3, Fabregas 1, PRANDI 7, DESCAT 5 (2). Csere: Desbonnet (kapus), Konan, M. Richardson, L. Karabatic, Minne 1, N. Karabatic, Tournat 1. Szövetségi kapitány: Guillaume Gille

MAGYARORSZÁG: Palasics – Lékai 2, Ilic Z. 1, Sipos A., Bánhidi 1, Bodó 1, Bóka 1. Csere: MIKLER R. (kapus), IMRE B. 6 (2), Ligetvári, Fazekas G., SZITA 4, ANCSIN G. 4, Rodríguez P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 9. perc: 3–2. 12. p.: 6–2. 16. p.: 7–3. 23. p.: 10–6. 27. p.: 10–8. 34. p.: 13–9. 38. p.: 14–13. 44. p.: 16–18. 50. p.: 18–19. 56. p.: 23–19

Kiállítások: 4, ill. 0 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Guillaime Gille: – Nagyon kemény mérkőzés volt, boldog vagyok, hogy továbbjutottunk. A magyarok remekül védekeztek, az első félidőben így is kontrolláltuk a mérkőzést, mert mi is jók voltunk hátul. A második félidőben sokáig nem volt rendben a támadójátékunk, de a hajrában nagyot harcoltunk és helyén volt a szívünk.