Mikler Roland: Az olimpiával együtt a válogatott karrieremnek is vége

„Nehezen találom a szavakat... Ezt a meccset megnyerhettük volna és nem csak szerencsével. Az elején kicsit beragadtunk, aztán vezettünk, de a végén megint mi mentünk az eredmény után. Azért tudtunk fordítani, mert mindenki küzdött. Az olimpiai bajnok ellen bizonyítottunk...” – kezdte az értékelést Ligetvári Patrik.

Ezt követően állt kamerák elé Mikler Roland és Lékai Máté. Nálunk a válogatottól való visszavonulás már az olimpia előtt is téma volt, így nem maradhatott el ez a kérdés. Természetesen válaszoltak is.

„Úgy érzem, megtettünk mindent ezen a napon, talán még verhető is lett volna ellenfelünk, de a végén ők nyertek. Ez olyan vereség volt, amiből lehet építkezni, főleg ennek a csapatnak. Ez volt a csapat számára az utolsó meccs ezen az olimpián, ezzel együtt a válogatott karrieremnek is vége. A visszavonulást majd csak akkor fogom fel valószínűleg, amikor nem jön a meghívó a válogatottba és csak kívülről nézem a srácokat. Büszke vagyok rá, hogy közel negyvenévesen még itt lehettem ezen az olimpián, amit tudtam, megtettem” – fogalmazott Mikler Roland.

Klasszis kapusunk ezt követően a magyar újságírók előtt, az interjúfolyosón is beszélt a meccsről: „Nagyon örülök, hogy megkaptam az utolsó két csoportmérkőzésen a lehetőséget. Eszembe jutott, hogy 2004-ben mutatkoztam be a válogatottban, éppen a franciák ellen, és sajnos úgy alakult, hogy ellenük volt az utolsó meccsem is. Talán a hazai pálya, az érzelmek döntötték el a meccset. Többet hibáztunk, amikor a végjáték nagyon éles volt, kinyílt az olló, és már nem tudtunk visszajönni.”

Lékai Máté ennél kevésbé volt biztos a döntésben: „Küzdöttünk a végsőkig, tudtuk, hogy ilyen meccs lesz. A franciák is szenvedtek, sokszor mi is, megfordítottuk, de aztán egyszerűen nem tudtunk elég gólt dobni. Mindent kiadtunk magunkból, ennyire volt elég. Ötödik meccs volt mindenki lábában, a végében ez is közrejátszott, de egyébként sem találtuk a fogást a franciákon. Elképzelhető, hogy ez volt az utolsó meccsem a válogatottban, de ezt még nem szeretném kijelenteni.”

„Jó lett volna mosolyogva elhagyni a pályát, aztán pakolni Lille-be, sajnos nem így történt. Szerintem mindent megtettünk a sikerért, nem csak most, az összes mérkőzésen igazi csapatként küzdöttünk. Persze hibáztunk is, emberek vagyunk, velünk is előfordul, de mindenből tanulnunk kell. Kétgólos vezetésnél támadhattunk, de belehibáztunk, ha ott hárommal elmegyünk, talán most mi ünnepelnénk” – ezt már Bánhidi Bence mondta a magyar újságíróknak.

PÁRIZS 2024, FÉRFI KÉZILABDA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 24–20 (11–8)

Párizs, 5685 néző. V: Hansen, Madsen (dánok)

FRANCIAORSZÁG: GÉRARD – Porte 1, MEM 5, Remili 3, Fabregas 1, PRANDI 7, DESCAT 5 (2). Csere: Desbonnet (kapus), Konan, M. Richardson, L. Karabatic, Minne 1, N. Karabatic, Tournat 1. Szövetségi kapitány: Guillaume Gille

MAGYARORSZÁG: Palasics – Lékai 2, Ilic Z. 1, Sipos A., Bánhidi 1, Bodó 1, Bóka 1. Csere: MIKLER R. (kapus), IMRE B. 6 (2), Ligetvári, Fazekas G., SZITA 4, ANCSIN G. 4, Rodríguez P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 9. perc: 3–2. 12. p.: 6–2. 16. p.: 7–3. 23. p.: 10–6. 27. p.: 10–8. 34. p.: 13–9. 38. p.: 14–13. 44. p.: 16–18. 50. p.: 18–19. 56. p.: 23–19

Kiállítások: 4, ill. 0 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Guillaime Gille: – Nagyon kemény mérkőzés volt, boldog vagyok, hogy továbbjutottunk. A magyarok remekül védekeztek, az első félidőben így is kontrolláltuk a mérkőzést, mert mi is jók voltunk hátul. A második félidőben sokáig nem volt rendben a támadójátékunk, de a hajrában nagyot harcoltunk és helyén volt a szívünk.

A MAGYAR FÉRFIVÁLOGATOTT KERETE FRANCIAORSZÁG ELLEN

Kapusok: Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Palasics Kristóf (La Rioja Logrono – Spanyolország) – Bartucz László (MOL Tatabánya KC) tartalék

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Álvarez Pedro (MOL Tatabánya KC)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC), Ilic Zoran (HSV Hamburg – Németország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lékai Máté (FTC-Green Collect) – Hanusz Egon (SL Benfica – Portugália) tartalék

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország) – Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia) tartalék

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez