Boczkó Gábor: Nyugodtan felül lehet múlni az én elvárásaimat

KÉZILABDA

NŐK

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 26–30 (16–19)

Párizs, 5841 néző. Vezette: C. Bonaventura, J. Bonaventura (franciák)

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ – Győri-Lukács 5, Klujber 5 (2), Vámos P. 1, FÜZI-TÓVIZI 2, Kuczora 2, SZÖLLŐSI-SCHATZL 4. Csere: Szemerey (kapus), Papp N., Simon P. 3, Márton G., Pásztor N. 3, Kácsor, Albek 1.

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

HOLLANDIA: TEN HOLTE – MALESTEIN 6 (2), Van der Heijden 4, ABBINGH 7, Dulfer, Polman 3, Van Wetering 2. Csere: DUIJNDAM (kapus), Haggerty, VAN DER VLIET 4, Housheer 3, Nüsser 1.

Szövetségi kapitány: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 6. p.: 2–3. 12. p.: 5–6. 16. p.: 8–8. 18. p.: 12–8. 24. p.: 14–15. 26. p.: 14–18. 40. p.: 18–20. 43. p.: 18–22. 48. p.: 22–24. 53. p.: 24–26. 57. p.: 25–29. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2

ÖSSZEFOGLALÓ

Megkönnyebbülten lépett pályára utolsó csoportmérkőzésén a magyar válogatott: Golovin Vlagyimir együttese már a spanyolok elleni győzelmével kivívta a továbbjutást, így a hollandok elleni találkozó tétje a jobb helyezés elérése volt, annak érdekében, hogy könnyebb ellenfelet kaphasson a lille-i folytatásra.

A spanyol meccs előtti Bordás-Pásztor csere után a hollandok elleni találkozót megelőző napon is változtatott keretén a magyar szövetségi kapitány, aki ezúttal két tartalékot is behívott: Janurik Kingát Szemerey Zsófi, míg Debreczeni-Klivinyi Kingát Kácsor Gréta váltotta.

Reggel még mindenki álmosabb – így van ez a játékosokkal és a szurkolókkal is, így a kilenc órakor elkezdődött találkozót nem jellemezte az az őrületes hangzavar, amely a későbbi meccseket szokta. A mérkőzés békés, ébredezős tempóban indult: a mieink kezdhettek, majd miután a fél kezdőcsapat alaposan megvizsgálta a kezeiben a labdát, Szöllősi-Schatzl Nadine Angela Malesteinnek is odapasszolta.

Miután a győri balszélső korábbi ferencvárosi csapattársa is meggyőződött arról, hogy minden rendben van a labdával, visszaadta azt, a két játékos megölelte egymást, majd úgy bő fél perccel azután, hogy az eredményjelző órája pörögni kezdett, a mérkőzés érdemi része is elindult: elsőként Klujber Katrin próbálkozott lövéssel, Yara ten Holte hárított.

A vezetést a Győri Audi ETO KC-t is irányító, így a mieinket jól ismerő Per Johansson csapata szerezte meg: a második percben Malestein talált be hetesből, aztán Szöllősi-Schatzl és Füzi-Tóvizi Petra fordítottak, majd innentől az egész első negyed órában hullámvasutazásnak lehettünk tanúi, hol mi, hol a hollandok kerültek előnybe. Kevéssel léptük át a félidő felét, amikor a kiválóan játszó Lois Abbingh 9–8-ra módosította az állást ellenfelünk javára, s innentől egészen a játékrész végig előnyben maradtak.

Az, hogy a mérkőzés a korábbi napokon látottaknál továbbra is csendesebben csordogált – mint menet közben kiderült – annak is volt köszönhető, hogy a szervezők ezúttal játék közben jóval hamarabb lekeverték az eddig gyakran teljes akciókat végigdübörgő zenéket. Időnként felcsendült mind a magyar, mind a holland szurkolók éneklése, kántálása, de ezúttal a zajérzékenyeknek sem volt szükségük füldugóra.

Természetesen azért a góloknak mindig kijárt a taps és az éljenzés – így volt ez akkor is, amikor 9–12-re módosult az állás: Klujber Katrin hiába szerezte meg ekkor 25. találatát az olimpián, ez sem segített, a folytatásban egyre több hibát láttunk a mieinktől, s bár nem voltunk sokkal rosszabbak ellenfelünknél, csak nem bírtunk felzárkózni: a félidőben hárommal vezetett Hollandia.

A holland előny nem tűnt behozhatatlannak, de ehhez összeszedettebb játékra lett volna szükség. A szünet után, három perc gólcsendet követően Estavana Polman vette be először a kapunkat, majd sajnos minden úgy folytatódott, ahogy a pihenő abbamaradt: néhány gólos holland előny melletti hintázással.

Az, hogy hogyan alakul a végeredmény biztosan nem Böde-Bíró Blankán múlott: bár a mérkőzés után kritikusan értékelte teljesítményét, sokat hozzátett a magyar csapat játékához. 18–21-nél kettős emberhátrányban védett hetest, s a második félidőre igencsak belejött a védésbe: az egész találkozót tekintve 33-ból 11 próbálkozást hárított, több nagy bravúrt bemutatva. A Ferencváros kapusa azzal már nem tudott mit tenni, hogy a következő, Malesteintől, üres kapura kapott gólunkat az oldalvonal mellől kellett végignéznie, s amiatt is csak bosszankodhatott, hogy ahogy eltelt, 10, 15, majd 20 perc, semmi nem változott érdemben a játék képében.

Az időnk egyre kevesebb volt, a hollandok már kevésbé akartak rohanni, ahol csak tudták, lassították a játékunkat, s miután a 48. percben a szenzációsan védő Rinka Duijndam durván összefejelt Albek Annával és percekig ápolásra szorult, óvatosságuk csak fokozódott.

Miután a mecsen 17-ből 9-et hárító holland kapus nagy nehezen feltápászkodott, s lebattyogott a kispadhoz, a borsodi Arlótól a somogyi Barcsig mindenfelől érkező szurkolóink a „Mindent bele” – rigmusra kezdtek rá. A magyar csapat próbálkozott becsülettel, ám hiába tűnt úgy, hogy elindulhatunk felfelé, mindig akadt hol egy védés ten Holtétól, hol egy remek gól Lois Abbinghéktól, hol pedig egy rossz megoldás a mieinktől – egyre inkább úgy tűnt, nem sikerül behozni a lemaradást.

57.55-öt mutatott az óra, amikor Bo van Wetering nem engedte hozzáférni a labdához az azt játékba hozni kívánó Böde-Bírót, emiatt a játékvezető kiküldte két percre. Golovin gyorsan időt is kért, majd megkezdtük utolsó rohamjainkat – sajnos ekkor sem járt sikerrel a magyar csapat. Márton Gréta próbálkozását a kapus a jobb lécre tolta, s bár Böde-Bíró üres kapura dobott kapufája után Pásztor Noémi begyűjtötte a labdát és betalált, 26–29-re javítva az állást, a hollandoknak erre is volt válaszuk.

A labdát ezután is inkább ellenfelünk birtokolta, s miután három másodperccel a vége előtt Vámos Petra is csak a kapufát találta el, a jobb oldali kapu mögött szurkoló Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya is annak lehetett tanúja, hogy a négy gólos holland győzelmet a futball Európa-bajnokságon az egész világ által megismert balra-jobbra lépegetős dalra, Snollebollekes: Links Rechts című számára ünnepelték a narancssárgába öltözött szurkolók.

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K Gk P 1. Franciaország 4 4 – – 127–100 +27 8 2. Hollandia 5 4 – 1 152–137 +15 8 3. MAGYARORSZÁG 5 2 1 2 137–140 –3 5 4. Angola 4 1 1 2 112–124 –12 3 5. Brazília 4 1 – 3 97–100 –3 2 6. Spanyolország 4 – – 4 87–111 –24 0

KÉSŐBB

A-csoport

16.00: Szlovénia–Svédország

19.00: Norvégia–Németország

21.00: Dánia–Dél-Korea

B-csoport

11.00: Spanyolország–Franciaország

14.00: Brazília–Angola

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz Handball, francia) – Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria) tartalék

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

Irányítók: Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia) – Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs) tartalék

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler), Pásztor Noémi (Neptunes de Nantes, francia) – Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria) tartalék

Balátlövők: Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, román), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir