Nem lehet Simone Bilesszal beszélni Párizsban

Aranyérem

ANDRÁSFI Tibor, KOCH Máté, NAGY Dávid, SIKLÓSI Gergely (vívás, párbajtőrcsapat)

CSIPES Tamara, GAZSÓ Alida Dóra (kajak-kenu, K–2 500 m)

ÉRDI Mária (vitorlázás, ILCA6)

KOPASZ Bálint (kajak-kenu, K–1 1000 m)

KÓS Hubert (úszás, 200 hát)

LOSONCZI Dávid (birkózás, kötöttfogás, 87 kg)

SALIM Omar Gergely (tekvandó, 58 kg)

SIKLÓSI Gergely (vívás, párbajtőr egyéni) Ezüstérem

BETLEHEM Dávid (nyílt vízi úszás)

BŐHM Csaba (öttusa)

férfi vízilabda-válogatott

GULYÁS Michelle (öttusa)

HALÁSZ Bence (atlétika, kalapácsvetés)

NÁDAS Bence, TÓTKA Sándor (kajak-kenu, K–2 500 m)

PÉNI István (sportlövészet, 50 méter puska összetett)

PUPP Noémi, FOJT Sára, CSIPES Tamara,

GAZSÓ Alida Dóra (kajak-kenu, K–4 500 m) Bronzérem

BATTAI Sugár Katinka, MÁRTON Anna,

PUSZTAI Liza, SZŰCS Luca (vívás, kardcsapat)

CSIPES Tamara (kajak-kenu, K–1 500 m)

GÉMESI Csanád, RABB Krisztián, SZATMÁRI András,

SZILÁGYI Áron (vívás, kardcsapat)

MAJOR Veronika (sportlövészet, 25 méter pisztoly)

MUSZUKAJEV Iszmail (birkózás, szabadfogás, 65 kg)

női vízilabda-válogatott

RASOVSZKY Kristóf (nyílt vízi úszás)

TÓTH Krisztián (cselgáncs, 90 kg)

VARGA Ádám (kajak-kenu, K–1 1000 m) A NEMZETI SPORT ELŐREJELZÉSE A PÁRIZSI OLIMPIÁRA

AZ EGYIK PJONGCSANGI HŐS még a sporttörténelmi magyar arany megszerzése előtt azt találta mondani: „A nevében is benne van, hogy ez valójában játék, más kérdés, hogy az olimpia azért véresen komoly játék.”

A téli olimpia egyik első magyar aranyérmesének kijelentésével semmiképpen sem vitatkoznánk, mondandójából azonban a játék szót kiragadnánk, hiszen egy-egy nagy verseny előtti jósolgatás, tippelés feltétlenül ebbe a kategóriába tartozik. Ha egy sporthoz némiképp értő ember számba veszi az esélyeseket, mondjuk egy olimpia előtt, sokáig is számolgathat. Már csak azért is, mert óhatatlanul elviszik őt az érzelmek is, meg persze a „milyen jó is lenne, ha…” érzése.

Éppen ezért senki se vegye túl komolyan a Nemzeti Sport hagyományos előrejelzését a dobogóesélyesekről, játéknak viszont megteszi – azt meg mindenféleképpen rögzíthetjük: ha nyolcszor felcsendül Párizsban a magyar himnusz, mindenki boldog lesz.

Merthogy a Nemzeti Sport szakírói ennyi magyar aranyat jósolnak a mie­inknek, s ezzel kapcsolatban rögtön több megjegyzést is tennünk kell.

Arra ugyanis mérget vehetünk, hogy sokan rögvest felteszik a kérdést a lista láttán, hogy: „És Szilágyi Áron?”

Háromszoros olimpiai bajnok kardvívónk sikerének mi is örülnénk, odaérhet klasszisunk negyedik alkalommal is a mezőny elejére, hogy mégsem szerepel a neve az érmesek között, legyen egyfajta kabala, no meg itt jönnek képbe az érzelmek, merthogy azok alapján akár tizenöt „aranyos” sportolót is felsorolhatnánk.

A következő kérdés a listánk láttán biztos, hogy Milák Kristóf esélyeit érinti, ám az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó annyira különleges (…) évet tudhat maga mögött, hogy esélyeiről szakmailag egyszerűen lehetetlen bármit is kijelenteni – és ne feledjük, egyelőre Milák még el sem utazott Párizsba…

Az általunk második és harmadik helyre várt sportolók miatt is előfordulhat, hogy kapunk majd hideget-meleget, úgyhogy annyit azért elárulhatunk, hogy különösen a bronz­­érmesek listája sikerült elsőre túl hosszúra, így ott bizony nyesegetnünk kellett, így búcsúztunk el például az úszó Jackl Vivientől, a nyílt vízi úszó Fábián Bettinától, a cselgáncsozó Pupp Rékától vagy éppen a tekvandós Józsa Leventétől, ám hogy értük már csak emiatt is kettőzött erővel szurkolunk, nem kérdés.

És akkor jöjjön még egy fontos, amolyan igazi ötkarikás igazság: az olimpia a versenyek versenye, amelyen szinte semmi sem úgy történik, mint más viadalokon, mindig születnek meglepetések, a legnagyobb esélyesek is gyakorta elbuknak. Na és olyan is ritkán fordul elő, hogy egy sportág versenyszámaiban egy-egy ország taroljon – például ezért sem szerepel több vívó, öttusázó, cselgáncsozó a rangsorunkban.

Ez persze nem jelenti azt, hogy Párizs nem vonul be aranybetűkkel a magyar sport történelemkönyvébe. Legyen úgy!

Ebbe a kívánságba, a listánkkal ellentétben, biztosan nem köt bele senki sem.