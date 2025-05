Torna Eb: Czifra Bettina Lili ezüstérmes lett felemás korláton

Ezt hitte volna bárki is…?

Czifra Bettina Lili két éve robbant be a felnőttek közé, és szó szerint berobbant, hiszen elsőévesként rögtön kvótát szerzett a párizsi olimpiára, de aztán jött a sérülés, és ezzel a nehéz hónapok: a fiatal dunaújvárosi tornászlány életét megnehezítette és persze megkeserítette egy csontkinövés az Achillesénél, s ez olyannyira gátolta őt, hogy készülni csak nagy odafigyeléssel tudott – egy idő után.

Az országos bajnokságon is leginkább csak azért indult el áprilisban, hogy a csapatbajnokság első fordulójának is számító viadalon segítse klubját, a DKSE-t, de a szerenkénti finálékban már nem lépett pódiumra, az is csak az utolsó utáni pillanatban dőlt el, hogy a lipcsei Európa-bajnokságon ugrásban, felemás korláton és gerendán is képes versenyezni.

Ott aztán vett egy hatalmas lendületet, amely egészen a szerenkénti döntőig repítette őt felemás korláton, ám az előzmények és az, hogy a hetedik helyen kvalifikálta magát a fináléba, nem feltétlenül vetítették elő mindazt, ami pénteken este történt Lipcsében.

Trenka János tanítványa viszont egészen káprázatos gyakorlatot mutatott be a döntőben, amikor pedig az eredményjelző kiírta a pontszámát, a lipcsei csarnok több helyén hatalmas sikoltást lehetett hallani: utolsó előttiként lépett pódiumra, vagyis a neve mellett megjelenő kettes szám egyértelműsítette, itt bizony újabb magyar érem van!

Az utolsóként pódiumra lépő svéd Nathalie Westlund ráadásul hibázott is, úgyhogy Czifra maradt a második helyen – legutóbb Kovács Zsófia ért oda Eb-dobogóra a hölgyek közül (2023-ban az egyéni összetett ezüstje mellé gerendán bronzot szerzett).

Ugyanebben a fináléban versenyzett Székely Zója is: az FTC tornásza a hetedik lett, míg az ugrás fináléjában Mayer Gréta nyolcadikként zárt.

„Belül nem éreztem magam annyira nyugodtnak, mint kívülről tűnt, de tudtam, hogy sok gyakorlattal a hátam mögött képes vagyok jól megcsinálni a döntőben is a gyakorlatomat. Örülök, hogy érmet szereztem, ez felülmúlta az előzetes várakozásomat, mert leginkább csak egy döntőt reméltem az Európa-bajnokság előtt. Egyelőre csak keresem a szavakat…” – nyilatkozta az eredményhirdetés után Czifra Bettina Lili.

Trenka János edző elárulta, már a bemelegítésnél látta, hogy tanítványa összeszedett, de hozzátette azt is, hogy: „Az edzők is tele vannak ilyenkor feszültséggel, mert mindig csak az az egyetlen jó gyakorlat számít igazán. Lili ezt megcsinálta, hatalmas öröm mindez számunkra, az eredmény pedig a magyar tornasport számára fontos visszaigazolás.”

TORNA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, LIPCSE

Szerenkénti döntők. Nők. Ugrás. Európa-bajnok: Karina Schönmaier (Németország) 13.983, 2. Valentina Georgieva (Bulgária) 13.900, 3. Lisa Vaelen (Belgium) 13.666, …8. Mayer Gréta (Magyarország) 12.649. Felemás korlát. Eb: Nina Derwael (Belgium) 14.466, 2. Czifra Bettina Lili (Magyarország, klub: DKSE, edző: Trenka János) 14.100, 3. Ana Barbosu (Románia) 13.766, …7. Székely Zója (Magyarország) 13.200