A Chelsea az Ajaxszal, Alexander Isak a Liverpoollal egyezett meg – szerdai transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, elindult az NB I is, azonban a nyári futballhírek jelentős részét továbbra is az átigazolási információk, transzferpletykák teszik ki. Szerdán újabb fejlemények történtek Alexander Isak és Jorrel Hato ügyében, az pedig el is dőlt, hogy Luis Díaz a Bayern Münchenben, Granit Xhaka a Sunderlandben, Szappanos Péter pedig a Puskás Akadémiában folytatja pályafutását.

A DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK A Liverpool és a Bayern München is saját hivatalos oldalain számolt be arról, hogy Luis Díaz távozik az angol csapattól, és Németországban folytatja. A Newcastle United megállapodott a Southamptonnal Aaron Ramsdale szerződtetéséről. A kapus kölcsönben érkezik a „szarkákhoz”, jelentős díj ellenében, valamint egy – nem kötelező érvényű – vásárlási opció is szerepel az üzletben. Az angol élvonalba nyolc év után visszajutó Sunderland hivatalosan is bejelentette Granit Xhaka szerződtetését. Az NB I-ben szereplő Puskás Akadémia FC saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy szerződtette a Szaúd-Arábiából hazatért kapust, Szappanos Pétert. EZ TÖRTÉNT KÉSŐ DÉLUTÁN ÉS ESTE AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON A hírek szerint Alexander Isak megegyezett a „vörösökkel”, így a svéd csatár kapcsán már „csak” a Newcastle-nek és a Liverpoolnak kell dűlőre jutnia. A Chelsea viszont már egyezségre jutott az Ajaxszal Jorrel Hato átigazolásáról, akiért a londoniak 43 millió eurót fizetnek majd. Az is biztosnak tűnik, hogy Milan Skriniar és Nélson Semedo is a Fenerbahce játékosa lesz, a Celta Vigo viszont már bejelentette, hogy kölcsönvette Bryan Zaragozát a Bayern Münchentől. Tamás Márk távozott a Sepsi OSK-tól, és lapunk információja szerint a DVTK szerződtetheti az egyszeres magyar válogatott védőt – a Diósgyőr már bejelentette Babós Levente és Mucsányi Miron kölcsönvételét az Újpesttől. Kisvárdáról Milos Szpaszics távozott, míg a Tiszakécske Myke Ramost is elhozta Kazincbarcikáról, emellett a Nyíregyháza kölcsönadta Somorjára Lamin Marongot, míg a Mezőkövesd szerződtette a nemrég a DVTK-tól elbúcsúzó Csatári Gergőt. A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE