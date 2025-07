Vizes vb: 200 háton Kós a 9., Kovács a 4. idővel középdöntős; a női 4x200 méteres gyorsváltónk döntős

Kós Hubert 2023-ban Fukuokában világbajnok lett 200 háton, majd tavaly a párizsi olimpián sem talált legyőzőre. A 22 éves magyar versenyző az esti programban a 200 méter vegyes döntőjében lesz érdekelt, ezért a reggeli előfutamban bőven tartalékolt, így 1:56.71 perces idővel kilencedikként jutott tovább.

„Annyira nem érzem magam még fáradtnak, mint amire előzetesen gondoltam, persze azért nem vagyok a legjobb állapotban. A vegyes döntőjében nyilván a maximumot kell nyújtanom, utána háton azért lehet majd még kicsit tartalékolni” – nyilatkozta az MTI-nek Kós, akinek döntője magyar idő szerint 13.23 órakor kezdődik, ezt követően pedig nagyjából egy órája lesz rápihenni a 200 méter hát középdöntőjére

Kovács Benedek két évvel ezelőtt Japánban ötödikként zárt, tavaly Dohában egy sérülés miatt nem lehetett ott, emiatt pedig Párizsba sem jutott ki. A 27 éves úszó nem bízta a véletlenre továbbjutását, 1:56.40-gyel összesítésben a negyedik idővel került a középdöntőbe.

„Korábban 58-as idővel simán tovább lehetett jutni, itt már láttuk a futam előtt, hogy ennél most jobbra van szükség. Az első száz jól is sikerült, ráadásul ez az eddigi legjobb reggeli időm, szóval nem panaszkodom" – mondta Kovács, aki szerint legalább egy másodpercet kell faragnia az időből ahhoz, hogy ott lehessen a fináléban. Ebben a számban Kós a második nevezési idővel rendelkezett, az elsővel az amerikai Jack Aikins, aki a 24. helyen búcsúzott, mellette a kilencedikként rangsorolt olasz Tomas Ceccon is kiesett.

A női 4x200 méteres gyorsváltók küzdelmeibe csak tíz csapat nevezett, egyetlen futamban dőlt el, hogy melyik kettő nem lesz ott az esti fináléban: a Molnár Dóra, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna összeállítású magyar csapat 7:54.69 perccel magabiztosan, a negyedik idővel készülhet a 14.44 órakor kezdődő döntőre.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

ÚSZÁS, CSÜTÖRTÖKI ELŐFUTAMOK

A magyarok eredményei

Férfiak

200 m hát

1. Blake Tierney (kanadai) 1:55.17, ... 4. Kovács Benedek 1:56.40, ... 9. Kós Hubert 1:56.71

Nők

200 m gyorsváltó

1. Egyesült Államok 7:49.43, ... 4. Magyarország (Molnár Dóra, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna) 7:54.69



CSÜTÖRTÖKI PROGRAM

KÖZÉPDÖNTŐK, DÖNTŐK (Tv: M4 Sport)

13.02: női 200 m pillangó, döntő

13.11: női 100 m gyors, középdöntő

13.23: férfi 200 m vegyes, döntő (Kós Hubert)

13.32: férfi 100 m gyors, döntő

13.45: női 200 m mell, középdöntő

14.00: női 50 m hát, döntő

14.13: férfi 200 m mell, középdöntő

14.31: férfi 200 m hát, középdöntő (Kós Hubert, Kovács Benedek)

14.44: női 4x200 m gyorsváltó, döntő (Magyarország: Molnár Dóra, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna)