Érezte az ellenfeleket, hitt magában, fejben nagyon erős – edzője a párizsi olimpia első magyar érmeséről

– Mintha Muhari Eszter bronzcsatája során lett volna a nap folyamán a legnyugodtabb. Hogyan élte meg itt a pást mellett ezt a szombatot?

– A vicc az, hogy versenyzőként egyáltalán nem voltam izgulós típus, ezúttal viszont többször is szét tudtam volna robbanni. Szilágyi Áron veresége nagyon fájt és mélyre küldött, majdnem hazaindultam gyalog utána… Aztán bíztam benne, hogy a másik két fiú megrázza magát, végül Muhari Eszter hozta magát. Nekem az olimpia előtt ő volt a titkos esélyesem, mert az elmúlt fél év bizonytalanságából óriási erőt merített. Ennyire fiatalon elképesztően érett és bátor vívást mutatott be, kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Boczkó Gábor a párizsi indulás előtt (Fotó: Dömötör Csaba)

– Még egy kicsit az egyéni kardra visszakanyarodva: a videózások és az ítéletek mennyire szaporították az ősz hajszálait?

– Amióta elkezdtem dolgozni a vívószövetségnél, azóta gyorsabb ez a folyamat. Épp mondtam valakinek, hogy mennyire nem szeretem a 14:14-et, versenyzőként a pekingi olimpián ilyen állás után kaptam ki az bronzmeccsen. Sajnos ilyenkor a szerencsefaktornak is nagy szerepe van. Elszontyolodtam a fiúk kiesése után, ennél sokkal több munkát pakoltak bele. Az ember szíve megszakad, már látva a verseny menetét, ők is ott lehettek volna a végén az esti programban. Sajnos egy-egy döntés, videózás sorsdöntő tud lenni, most nem mi jártunk jól ezekkel. Bízom benne, hogy ebből a csapatverseny során előnyt kovácsolunk, és összerántják a történések a srácokat.

– Milyen személyiségnek ismeri Muhari Esztert? Az első olimpiáján 21 évesen olyan koncentráltnak tűnt egész nap, hogy azt a rutinos, sokat látott versenyzők is megirigyelhették volna.

– Kérdezte valaki tőlem, hogy „napja volt” Eszternek? Úgy volt napja, hogy az első asszó első harmada után levetkőzte a lámpalázát, bemelegedett, megjött az önbizalma és szépen összeállt a vívása. Az edzőjével együtt azt kértük tőle, ne nézzen se jobbra, se balra, ne figyelje a lelátókon ülő több ezer embert, hanem vívjon úgy, mintha egy hazai válogató versenyen lenne. Az elődöntőben sajnos egy nagyon erős francia versenyzővel találkozott és kapott ki, nem ő volt a favorit, aztán mindössze 45 perce volt, hogy újra összerakja magát. Az edzőjével megnézték az észt versenyzőt videón, én is beszéltem vele egy kicsit arról, miként dolgozik az észt vívóiskola, végül sikerült megszerezni a bronzérmet.

– Elégedett ezzel a kezdéssel? Jó az alap a következő napokra?

– Nagyon bíztam egy jó kezdésben és éremben, mert mindig meg tudja adni az alaphangot, nem csak a vívóknak, hanem az egész magyar csapatnak. Szerencsések vagyunk, mert mindig a vívás van az olimpiai program elején, korábban általában Nagy Tímea rögtön arannyal kezdett és utána jól sikerült az egész olimpia. Remélem, ezzel a bronzzal megint sikerült jól hangolódni a játékokra, nem csak nekünk, hanem minden más magyar versenyzőnek.