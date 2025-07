Muhari Eszter: Nem gondolkozom számokban

– Mesébe illő egy évet tudhat maga mögött, amelyik kezdődött az olimpiai bronzéremmel, folytatódott az első vk-aranyával, amelyet nem sokkal később újabb világkupa-diadal követett. A világbajnokságot követően fog összegezni, vagy éppen ellenkezőleg, már megtette előtte, hogy a vébének tiszta fejjel vághasson neki?

– Próbáltam lezárni a szezont, hogy ne zavarjon meg semmi, ugyanakkor az is tény, hogy a vakációt elhozó verseny a világbajnokság lesz, és az éves összegzés ideje csak a világbajnokság után jön el – válaszolta Muhari Eszter, aki kiemeltként csak a tbiliszi vb második napján, a 64 között lép pástra.

– Saját magától nyilván jó vívást vár el Tbilisziben, de mondjuk megfogalmazott olyat is, mint például a nyolc közé jutás?

– Elvárás mindig van, főként magammal szemben, de ezúttal nem tűztem ki konkrét célt, nem mondtam olyat, hogy a legjobb nyolcba vagy éppen a négybe szeretnék jutni, vagyis számokban nem gondolkozom, mert úgy érzem, ez most túl nagy teherként nehezedne rám.

– Akkor térjünk is át a csapatra, hiszen itt – már Los Angeles jegyében – az a cél, hogy minél előrébb és feljebb jusson a válogatott. A gárda nagyon fiatal, a szezon során többféle felállásban vívtak, Csobó Dominik vezetőedző úgy véli, kezdenek összeállni. A vébén a nulla pontos csapatok egyikeként indulnak, hiszen a párizsi olimpián nem voltak ott, azon csak nyolc kvartett indulhatott. Mindez azt is jelenti, hogy a csapatverseny nagyobb hangsúlyt kap a vébén?

– Szinte az egész felkészülés alatt a csapatra koncentráltunk, már csak amiatt is, hogy nulla pontról indulunk a vébén – a szezon során voltak biztató jelek, nagyon szeretnénk megkoronázni az évet azzal, hogy bejutunk a nyolc közé.

– A lehetséges ellenfeleket is igyekeztek kisakkozni az ágak alapján?

– Igen, néztük az ágakat, ennek mentén is készültünk a csapatversenyre. A nyolcaddöntőben az Egyesült Államokkal fogunk vívni.

– És?

– Felkészültünk rájuk, amennyire csak tudtunk. Készen állunk a rajtra, szerintem az aznapi csapategységtől függ majd leginkább, mire leszünk képesek. Az amerikai válogatott is fiatal vívókból áll, náluk is számít a napi forma, nincs más hátra, túl kell járni a másik eszén.

– Ön is nagyon fiatal, s mégis, már a csapat vezére – szezon közben többször beszéltünk arról, hogy az eredményessége miatt is óhatatlanul öntől vár mindenki mindent. Erre azt válaszolta, hogy ez nem baj, de néha jó lenne némi terhet lerakni a válláról.

– Valóban sokszor vívtam úgy az elmúlt időszakban, hogy igyekeztem a hátamon vinni a csapatot, de azt érzem, hogy a végére már egyre jobban összecsiszolódtunk, és az is belefért, ha kevesebbet vállaltam. Nem azért, mert így akartam, hanem azért, mert a lányok is egyre több pontot hoztak a csapatnak – azt remélem, a világbajnokságon is hasonló egyensúlyban leszünk majd ezen a téren.

Remek kezdés Tbilisziben Muhari Eszter és Dósa Dániel kiemeltként még kihagyhatta a tbiliszi világbajnokság első napját, ám másik hat magyar nem – női párbajtőrben Dékány Kinga, Gnám Tamara és Nagy Blanka, férfi tőrben Mihályi Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely is pástra lépett a selejtezőkben. Gnám hibátlanul teljesített a csoportkörben, így egyből főtáblára jutott, Szemes és Tóth egyaránt egy-egy vereséget gyűjtött be, ám ez a mérleg is a 64 közé jutást eredményezte. A másik három magyarra várt két-két asszó az egyeneses kieséses szakaszban, kifejezetten örömteli, hogy egyszer sem bicsaklott meg a kezük, Dékány és Nagy, valamint Mihályi is hozta az asszókat, így szerdán a 64 között mind férfi tőrben, mind női párbajtőrben a maximális létszámmal képviselteti magát a magyar vívósport.

VILÁGBAJNOKSÁG, TBILISZI

Tőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Dósa (kiemelt), Szemes 5 győzelem/1 vereség, Tóth G. 5/1, Mihályi 3/3. A 96 közé jutásért: Mihályi–Spoljar (horvát) 15:14. A 64 közé jutásért: Mihályi–Flores (venezuelai) 15:5. Párbajtőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Muhari (kiemelt), Gnám 6/0, Dékány 3/3, Nagy B. 3/3. A 96 közé jutásért: Dékány–Martinez (venezuelai) 14:8, Nagy B.–Vu (hongkongi) 15:9. A 64 közé jutásért: Dékány–Boone (holland) 15:7, Nagy B.–Ion (román) 15:6