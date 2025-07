A Videoton ügyvezetője a klubhonlapon reagált a szurkolói fórumokon olvasható kérdésekre

A VEZETŐEDZŐ KIVÁLASZTÁSÁRÓL

„Tárgyaltunk természetesen Tímár Krisztiánnal, aki evidens jelölt volt a kispadra, és egy másik, székesfehérvári kötődésű vezetőedzővel is, végül azonban számomra és az önkormányzat számára is Boér Gábor volt a legmeggyőzőbb jelölt úgy szakmai, mint emberi oldalról is. A vezetőedző kiválasztása is ugyanúgy zajlik, mint bármilyen munkahelynél, bármilyen posztra. Természetesen az mindig benne van, hogy mellényúlsz, de az első benyomások és a vezetőedző szakmai múltja alapján igyekszel a legjobb döntést meghozni.”

JÁTÉKOSÜGYNÖK-URALOM

A szurkolói fórumokon rendszeresen visszatérő kritika, hogy egy bizonyos ügynökség, amely a vezetőedzőt is képviseli, előnyt élvez a játékosok idehozatalában – említi a klubhonlap a következő témát.

„Ezt a kritikát határozottan vissza tudom utasítani. Tizenhét új játékos érkezett most nyáron a csapatba, abból mindössze kettő labdarúgót képvisel az a menedzseriroda, amelyikkel a vezetőedző is szerződésben áll. Arra nagyon odafigyelünk, hogy ne legyen játékosügynök-uralom a klubnál, hiszen az valóban nem lenne egészséges, ha a játékosok döntő többségének ugyanaz lenne az ügynöke.”

SZIMEON PETROV ELADÁSA

Miért bontottak szerződést Szimeon Petrovval július végén, ha alig két hónappal korábban végleg megszerezték az addig kölcsönben náluk játszó bolgár válogatott védőt?

„Petrov az MLSZ úgynevezett »magyar szabálya« szerint nem játszhat az NB II-ben. Vagyis játszhat, de akkor jelentős támogatástól esik el a klub, amit a mi helyzetünkben nem engedhetünk meg magunknak. Emellett pedig azt gondoljuk, hogy az NB II-ben igenis magyar játékosok lépjenek pályára. Az, hogy május végén élni kellett az opcióval és meg kellett őt vásárolnunk, az a szerződésében szereplő kötelezettségünk volt… Az elmúlt hetekben nagyon közel voltunk ahhoz, hogy átigazolási díj ellenében értékesítsük Petrov játékjogát. Volt egy külföldi klub, amellyel mindenben sikerült megegyeznünk, és a klub, valamint a játékos között is létrejött az egyezség. Ezt a klubot azonban az utolsó pillanatban jogi okok miatt kizárták hazája élvonalából, így meghiúsult az üzlet… Azért bontottunk szerződést Petrovval, mert túl nagy kockázatot láttunk abban, hogy esetleg nem tudjuk értékesíteni, és még egy évig fizetni kell a bérét. Így viszont, hogy sikerült bontani vele, összességében több tízmillió forintot sikerült megspórolnunk.”

NIKOLA SZERAFIMOV HELYZETE

A pletykák szerint őt korábban értékesíteni tudta volna a klub, de végül ez nem történt meg.

„A pletykák igazak, télen komoly ajánlat érkezett érte, de az akkori tulajdonosi döntés az értékesítés ügyében elmaradt. A helyzete most nagyon hasonló, mint Petrové, de mégiscsak egy válogatott alapemberről beszélünk, akit megpróbálunk átigazolási díj ellenében eladni. Azonban, ha ez záros határidőn belül nem valósul meg, akkor kénytelenek leszünk valami megoldást találni vele kapcsolatban is.”

SIMUT MARIO HELYZETE

Simut Mario a nyitányon nem volt a keretben; az átigazolási időszakban az ügynöke arról beszélt a sajtóban, miszerint Simut nem szeretne az NB II-ben futballozni.

„Nem tartjuk szerencsésnek, hogy a sajtón keresztül üzenget a játékos az ügynökén keresztül, de erre nincs ráhatásunk. Mi nagyon értékes és hasznos játékosnak tartjuk Mariót, de eddig egyetlen olyan ajánlat sem érkezett érte, ami alapján mi jó szívvel elengedtük volna őt. A klub érdeke az első, ami azt jelenti, hogyha egy játékos el akar tőlünk menni úgy, hogy élő szerződése van, akkor érte meg szeretnénk kapni azt az átigazolási díjat, ami a klub számára előnyös. Bízom abban, hogy Mario helyes döntést fog hozni és beleáll a munkába, és hajlandó lesz játszani, hiszen ha jó játékkal hívja fel magára a figyelmet, akkor biztos, hogy érkezni fognak a klub számára is megfelelő vételi ajánlatok. Mi mindenesetre számítunk a játékára.”

