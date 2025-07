A Szeged célja a hazai trófeák elhódítása és a BL négyes döntőjébe jutás

Izgalmakban és győzelmekben gazdag idényben reménykedik a szegedi férfi kézilabdacsapat az előttünk álló 2025–2026-os kiírásban. A Tisza-partiak megannyi jeles évfordulót ünnepelhetnek a következő hónapokban. Az egyik ilyen, hogy ők vannak ott legrégebb óta az első osztályban – az ötven év valóban tiszteletre méltó időtartam, amely alatt a különböző sikerek sem kerülték el az együttest.

„Jubileumi év következik a Szeged történetében, az ötven éve tartó első osztályú sorozatunk mellett az első bajnoki címnek és néhány kupagyőzelemnek is kerek évfordulója jön – mondta Dr. Szűcs Ernő Péter, a klub elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón. – Nagy fluktuáció nem történt a keretünkben, egyesületünk egykori akadémistája, Radvánszki Attila és a rutinos irányító Jim Gottfridsson személyében csupán két játékost szerződtettünk.”

A sportvezető kiemelte, hogy az előző idényt teljesen máshogy várhatták, hiszen 2024 nyarán egy sor új kézilabdázó érkezett, és a szakmai stáb is kicserélődött. A Juan Carlos Pastor utáni átmeneti évben Kárpáti Krisztián irányította a csapatot, majd 2024 nyarán megjött Michael Apelgren, aki hozta magával Jonas Källmänt – emellett maga mellett tartotta Kárpátit – is, a spanyol vonalat felváltotta az északi stílus.

„A változások ellenére sem mondhatjuk sikertelennek az évet, kétezertizenkilenc után ismét megnyertük a Magyar Kupát, és annak ellenére, hogy saját magunknak tettük nehézzé, a BL-szereplésünket sem bélyegezhetjük kudarcosnak. Remélem, mindenki tanult a szezonból, levonta a konzekvenciákat és ki tudjuk javítani a hibákat. A céljaink nem változtak, a világ egyik legjobb játékoskerete a miénk. Minél több trófeát szeretnénk gyűjteni hazai pályán, ez a talán a legnagyobb büdzsével rendelkező Veszprémmel szemben nem lesz könnyű, illetve jussunk minél tovább a BL-ben! Nem lenne irreális elvárás végre ott lenni Kölnben, hiszen a legutóbbi négyes döntő résztvevői közül hármat is legyőztünk” – bizakodott a Szeged elnöke.

Hasonlóképp vélekedett Michael Apelgren is, a svéd vezetőedző a csapat felkészüléséről elmondta, hogy főként itthon lesznek majd. Megpróbálják maximálisan kihasználni a Pick Aréna nyújtotta már-már korlátlan lehetőségeket. Úgy gondolja, hogy minden munkát el tudnak végezni a saját csarnokukban. Egyedül egy norvégiai „ráhangoló” tornán vesz majd részt az együttes, ahol a Lukács Péterrel és Máthé Dominikkel felálló Elverum és a lengyel Kielce is az ellenfelek között lesz majd. Ám előtte még vár rájuk az alapozás, benne egy kőkemény héttel!

Bánhidi Bence (Fotó: pickhandball.hu)

„Jó érzés volt visszajönni, míg tavaly az olimpia miatt csak két hetet tudtunk lazítani, addig most volt egy hosszabb szünetünk a nyáron. Mindenkinek jót tett a pihenő, mert már kivétel nélkül éreztük magunkon, hogy fizikailag és mentálisan is mennyire kemény volt a legutóbbi két szezon” – mondta a csapatkapitány Bánhidi Bence, aki mint utóbb kiderült, sérülten lépett pályára a One Veszprém HC-val szemben 2–1-re elveszített bajnoki döntőben.

„Az elvárásokkal kapcsolatban osztom a többiek véleményét. Előnyünkre válhat, hogy egyben maradt a csapat, a taktikai dolgokat is ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Jött egy olyan játékos, akinek, ha képesek leszünk a rutinját belerakni a rendszerbe, nagy dolgokra lehetünk képesek. Jim Gottfridssonnal nagyon hasznosan együtt tudok majd működni, bízom benne, hogy jó páros kapcsolatot tudunk kialakítani a pályán” – mondta Bánhidi.

Jim Gottfridsson (Fotó: pickhandball.hu)

Jim Gottfridsson személyében valóban az elmúlt évtized egyik legkiválóbb irányítója igazolt Szegedre. A 32 éves klasszisnak a játékintelligenciája és az átlagon felüli meglátásai jelenthetik azt a pluszt, amivel új csapata végre az utolsó lépcsőfokot is megteszi a topcsapattá válás folyamatában.

„Izgatott vagyok, mégiscsak tizenkét év után kerültem új helyre, új városba, új közegbe – mondta a svéd kézilabdázó, akinek a véleményére már nagyjából 24–25 esztendős korától adtak a korábbi edzői. – Amikor egy olyan nagy csapatban játszol, mint amilyen a Szeged, muszáj nagy célokat kitűzni magad elé. Sokan megismernek az utcán, ez jó érzés, mert azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz. Az a legkevesebb, hogy egy mosollyal viszonzom a szeretetüket.”

A Szeged menetelése a Bajnokok Ligájában szeptember 11-én, a lengyel Wisla Plock ellen, hazai pályán kezdődik.