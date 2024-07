Emmanuel Macron az NS-nek: A mai legutolsó biztonsági értekezlet alapján nyugodt és zavartalan megnyitóban bízhatunk a Szajnán

A különleges eseményre a francia államfő azokat invitálta, akik nélkül nincs olimpia: hiszen akármilyen formában is nézik, vagy hallgatják a közvetítéseket a rajongók, akármilyen nyelven olvassák a híreket, vagy követik az online tudósításokat, a nem helyben szurkolókhoz, vagyis a világ nagyobbik feléhez az újságírók jóvoltából jutnak el az olimpia eseményei. Valójában ezt szerette volna megköszönni a francia elnök, aki Thomas Bachhal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével, a francia olimpiai és sportminiszterrel, valamint a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség, az AIPS elnökével, Gianni Merlóval közös sajtótájékoztatót tartott a világhírű Élysée Palotában. Merlo jelenléte azért is volt különleges, mert az AIPS idén ünnepli 100. születésnapját, hiszen éppen 1924-ben, az első párizsi olimpia idején alapították a szervezetet – Vadas Gyula és Mamusits Mihály is ott volt az alapításkor –, s amelyet jelenleg, harmadik ciklusában is az olasz elnök vezet.

A nagyságrendileg hatszáz külföldi meghívott az előzetes névre szóló regisztrációt és a rendkívül komoly biztonsági átvizsgálást követően léphetett be az emblematikus francia palotába – nos, mindez az elmúlt hetek történéseinek fényében nem is meglepetés, ugyanakkor a biztonság kiemelt jelentőségű témává vált a mai eseményen.

Thomas Bach kezdte a beszédeket azzal, hogy „megérkeztünk és végre itt vagyunk, eljött ez a nap is, amire oly sok éve várunk, s amely terv megvalósulásához nagyon sok szakember segítsége és állhatatos munkája kellett” – mondta a sportdiplomata. A NOB-elnök legfőbb üzenete mégis az volt, hogy mind a 206 tagország sportolói együttesen kérik a világ vezetőit, hogy itt, az olimpia ideje alatt végre jöjjön el a tűzszünet ideje, és kapjon a béke egy esélyt. „Térjünk vissza az eredeti gondolatokhoz, és az olimpia legyen a világ béketeremtésének záloga. Legyen a sport közös örömforrás, ünnepeljük az emberi teljesítményt és a tökéletességre törekvést” – mondta Thomas Bach.

Ezután Emmanuel Macron vendéglátóként és angolul köszöntötte az ezúttal vendégeskedő sportújságíró közösséget. Sokat beszélt arról, hogy az első ilyen megbeszélést nagyjából tíz évvel ezelőtt tartották, amikor Lausanne-ban elkezdték a NOB-ot arról győzködni, hogy a centenárium miatt Párizsnak kellene ezt az olimpiát megrendeznie. „Hét évvel ezelőtt pedig megkaptuk a lehetőséget, és hatalmas utat jártunk be azóta, hogy idehívhassuk a világot, mert meggyőződésem, hogy az olimpia és a paralimpia után Franciaország lesz a világ egyik első számú desztinációja” – mondta Macron. A köszönetnyilvánítások mellett arról is beszélt a francia államfő, hogy a párizsi olimpia nem csak arról lesz emlékezetes, hogy az első olyan olimpia, amelyen a férfi és a női sportolók ötven-ötven százalékos arányban lesznek jelen a játékok alatt, de a szervezést fenntarthatóan, a beruházásokat időre és a költségvetést is tartva fejezték be. Beszélt arról, hogy nagyon sok francia értékkel szeretnék megismertetni a világot: a francia gasztronómiától, kultúrától és sokszínűségtől kezdve az olyan különlegességek is történelmi dimenziókat hozhatnak, mint a Szajnára tervezett megnyitó.

„Igen, volt egy őrült ötletünk, és ezt az őrült ötletet nem hagytuk elveszni, mert hittünk benne. Így pedig olyan kulturális kavalkádot, táncosokat, művészeket megmozgató esemény lesz a megnyitó, amire mindenki emlékezni fog” – mondta az elnök. Épp ez a témafelvetés adta az alapot arra, hogy a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport direktben is megkérdezze a francia elnököt, hogy ha ők is őrült ötletnek tartották, akkor mennyire lehet magabiztos a megnyitó biztonságosságával kapcsolatban, amire Macron így válaszolt: „Ma reggel hosszú egyeztetésünk volt, és most meg tudom erősíteni, hogy ezt az ötletet valósítjuk meg, és igen, a Szajnán lesz a megnyitó. Magabiztosak vagyunk a saját képességeinket illetően, hogy a lehető legjobban fogjuk lehozni ezt az eseményt. Nagy munkát végeztünk, és nagyon bízunk az embereinkben, ez nagyon fontos. Nagyon sok honfitársunk segít ebben, akik például QR-kódokkal élnek és így közelíthetik meg a lakóhelyüket, és az erőfeszítéseknek az lesz a következményük, hogy biztonságos és különleges megnyitót rendezünk” – adta meg a választ Emmanuel Macron a jelenleg talán a legtöbb résztvevőt aggasztó kérdésre.