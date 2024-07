Csapataink harcban állnak – Deák Zsigmond jegyzete

Miután női és férfi kézi-, valamint női vízilabdázóink is elveszítették első mérkőzésüket a párizsi olimpián, kezdtünk megremegni: mi lesz így a csapatainkkal? Mert noha az ő vereségük nem jelenti a folytatás ellehetetlenülését, mint az egyéni sportágak jó részében, azért győzniük sem árt, hogy a játékok végén is tudjunk izgulni értük. Vasárnap szerencsére fordult a kocka, bár nem olyan könnyen, hiszen a női kézisek és a férfi pólósok egyaránt egy góllal diadalmaskodtak. Különösen az előbbiek játszottak az idegeinkkel reggel kilenctől fél tizenegyig, ahogy jó barátom, kollégám üzente közvetlenül a meccs után: „Ha nem élem túl az olimpiát, az a női kézilabda miatt lesz…”

Hát igen, az első körben a spanyolokat kiütő brazilok, miután átvették a vezetést, többször is megugrottak, szerencsére Golovin Vla­gyimir higgadtsága és a begyakorolt taktika (főképp De Paula megregulázása a szünet után) meghozta az eredményét. Azért a tinédzser Simon Petra néhány másodperccel a vége előtt lőtt pipagólja nélkül nem jött volna össze a siker, ölelgette is a meccs után a fradista irányítót nagy elődje, Kökény Bea. Este a vízilabdás fiúk fordított utat jártak be, szerencsére hasonló végkifejlettel, az elején elhúztak a házigazda franciáktól, s egy találatot megőriztek az előnyből, ellentétben a februári dohai világbajnoksággal. De sokkal inkább most, mint akkor!

A történelmi megfogalmazás szerint tehát csapataink harcban állnak, reményeink szerint a továbbiakban többször győznek, mint veszítenek, s ne feledjük, hosszú még a verseny ezekben a sportágakban. Csak „rugalmas elszakadásról” nem szeretnénk hallani, mert ez a háborús metódus szerint annak idején azt jelentette, hogy visszavonulót fújtunk. Abban bizonyos vagyok, hogy ilyesmiről szó sem lesz, s ugyan még lehet néhány csatát elveszíteni, ám legkésőbb az egyenes kieséses szakaszban (amelynek most kell és lehet megteremteni a lehetőségét) már nem. Feltéve, hogy a cél megnyerni a háborút.

Minden csapatunknak a ­magáét.

