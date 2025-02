Cristian Chivu lett Balogh Botondék edzője – hivatalos

A Parma a Roma elleni hétvégi vereség után, hétfő este jelentette be a csapatot 2022 óta irányító és tavaly a Serie A-ba juttató vezetőedző, Fabio Pecchia leváltását.

A távozó szakember utódja az előzetes sajtóhíreknek megfelelően a 44 éves Cristian Chivu lett, aki először irányíthat felnőttcsapatot. A román edző kinevezését kedden délelőtt jelentette be a Parma.

A klub rövid közleményében üdvözölte az új vezetőedzőt és megnevezte a segítőit is, Antonio Gagliardit (másodedző), Angelo Palombót (technikai asszisztens), Nicola Pavarinit (kapusedző).

Chivu játékosként a legnagyobb sikereit az Interrel érte el, mellyel többek között Bajnokok Ligáját és három bajnoki címet is nyert. A korábbi klasszis védő 2014-ben fejezte be profi pályafutását. Edzőként 2018-ban kezdett el dolgozni a milánói kék-feketék utánpótlásában, ahol négy korosztályt is irányított, miközben megszerezte az UEFA Pro licencet. 2021-ben nevezték ki az U19-es korosztálynak megfelelő Inter Primavera élére, amellyel 2022-ben megnyerte az olasz ifjúsági bajnokságot – a milánói klub fiataljait 2024 nyaráig irányította. Távozása után számos román élvonalbeli klub megkereste, de Chivu egyik érdeklődő ajánlatát sem fogadta el, így a Parma lesz az első klub, melynél felnőtteket irányíthat.

A román válogatottban 75 meccsen három gólt szerző egykori bekk a Parmában Balogh Botond mellett két honfitársával, Valentin Mihailával és Dennis Mannal is együtt dolgozhat.

A Parma a legutóbbi négy meccsét elveszítette és a tabellán a 18., kiesést jelentő helyen áll. Chivu szombaton a Bologna elleni hazai meccsen mutatkozhat be a Parma kispadján.