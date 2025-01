Nem tudott a Dortmund szinte semmit tenni a Frankfurt győzelme ellen

A találkozó első találatára nem kellett igazán sokáig várnunk, a 18. percben ugyanis Hugo Ekitiké kapott egy remek indítást a kapu előtt, amit biztos lábbal ki is használt, így előnybe került a Frankfurt. A folytatásban ugyan a Dortmund is próbálkozott helyzeteket kialakítani, de mind hiába, még a kaput sem sikerült eltalálniuk a vendégeknek a fordulásig. Mindeközben a hazai gárda szintén nem fogta vissza magát, és több nagy helyzetet is ki tudott harcolni, ám a befejezések itt sem voltak elég pontosak, hogy tovább növekedjen a két gárda közötti különbség.

A második játékrész sokáig szinte teljesen eseménytelenre sikeredett. Mindkét gárda kifejezetten ötlettelenül játszott és alig tudott a kapu közelébe férkőzni. A hosszabbításban azonban a Frankfurtnak még egyszer sikerült bevenni a dortmundi kaput, amikor Oscar Höjlund használta a ki a vendégvédők hatalmas hibáját és lezárta a találkozót.

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 2–0 (Ektiké 18., O. Höjlund 90+2.)

