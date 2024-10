Toni Kroos most boldog, életében először volt nyaralni

A TENISZ SZERETETÉRŐL, a visszavonulásról és persze a Real Madridról is beszélt Toni Kroos, aki a minap a kétszeres Grand Slam-döntős teniszezővel, Alexander Zverevvel és testvérével, Mischa Zverevvel beszélgetett egy podcastben. A 34 éves világbajnok középpályás a nyáron jelentette be visszavonulását, ugyanakkor viccesen megjegyezte, ha gyerekkorában a teniszt választja, még mindig aktív lenne.

„Mielőtt futballozni kezdtem, tollaslabdáztam, édesanyám kelet német bajnok volt – mondta a műsorban Toni Kroos. – Aztán a teniszt is megszerettem. Ha teniszező lennék, biztos nem vonultam volna még vissza. Ott te választod meg, kik vannak a csapatodban, kik vannak a közeledben a pályán, vagy azt, kivel alszol a mérkőzés előtti este. A csapatsportokban ez elképzelhetetlen. A szervám viszont sajnos nem volt jó, úgyhogy más sportág után kellett néznem.”

Ezek után komolyabbra fordította a szót, és kitért arra, egyelőre egyáltalán nem bánja, hogy viszonylag fiatalon visszavonult, noha négy-öt évig még biztosan játszhatott volna.

„Mindig is úgy terveztem, hogy a legmagasabb szinten fejezem be – folytatta. – Nagyon sok topfutballistával játszottam együtt, közülük csak kevesen tudták idejében abbahagyni. A folyamatos utazások és a távollét a családtól kifárasztott. Lehet, hogy öt éven belül azt mondom majd, túl korán hagytam abba, de most jól érzem magam, életemben először voltam nyaralni. Miután a gyerekeket elviszem iskolába, hazavezetek, és nem edzésre kell rohannom. Sokkal nyugodtabb az életem.”

A Real Madriddal a La Ligát négyszer, a Bajnokok Ligáját ötször megnyerő futballista elmondta, szerinte miért volt az utóbbi évtizedben ennyire sikeres a spanyol csapat.

„A vezetőség minden helyzetet tudatosan és okosan kezelt. Állandóan kiemelkedő képességű játékosokat kellett pótolni, de mindig készen állt egy fiatal tehetség arra, hogy átvegye a távozó helyét. A szakmai stáb pedig sohasem csak azt nézte, ki mire képes a lábával, hanem azt is, mi van a fejében, milyen a mentalitása, hogyan gondolkodik. Ez volt a kulcs. Emlékszem, Cristiano Ronaldo már ott volt, amikor megérkeztem az edzésre, és akkor is maradt, amikor eljöttem. Mindannyian győzni akarunk, gólokat szerezni, de neki az utóbbi valóságos függőséget jelentett, meggyőződésem, hogy most Szaúd-Arábiában is ez hajtja.”

Bár sokan az Eb előtt Kroost is esélyesnek tartották az Aranylabda elnyerésére (a neve egyébként szerepel a harminc jelölt között), elmondta, az egyéni díjakat utálja a legjobban a profi futballban.

„Teljesen feleslegesek, mert a labdarúgásban a csapat és a társak nélkül úgysem viszed semmire. Ha tizenegy Toni Kroosod van, sohasem nyersz semmit, egyre viszont szükséged lehet a sikerhez.”