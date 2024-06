Bejelentették a másodosztályba kiesett német csapat új edzőjét

A német 1. FC Köln 2023 decemberében szerződést bontott Steffen Baumgarttal, majd érkezett a helyére Timo Schultz, azonban ő sem jelentett megoldást. A kölni csapat a bajnokság 17., utolsó előtti helyén végzett, így kiesett a másodosztályba.

A 2. Bundesligában már Gerhard Struber irányítja a Kölnt – jelentette be a klub a hivatalos oldalán. Struber korábban az amerikai New York Red Bullsnál, majd az RB Salzburgnál tevékenykedett, 2019 novembere és 2020 októbere között az angol Barnsley FC-t irányította, így Callum Styles edzője is volt.

„Nagy izgalommal és pozitívan vállalom a feladatot. Nagyon várom már, hogy megismerjem a csapatot, az edzői stábot és a szurkolókat” – fogalmazott az osztrák edző.