Reményt keltő rajt – Jakus Barnabás jegyzete

Élénken él még az emlékeimben, hogy az előző idény végén a Bajnokok Ligájában szereplő kézilabdacsapataink közül egyik sem érte el a vágyott célját. A férfiaknál a Veszprém hetespárbajban maradt alul a negyeddöntőben a Füchse Berlin ellen, a szegediek oda-vissza kikaptak a Magdeburgtól – így ezúttal sem szerepelt magyar csapat a kölni négyes döntőben, immáron sorozatban negyedjére. Májusban férfiválogatottunk elveszítette a világbajnoki szereplésről döntő csatát a szerbek ellen, ráadásul a szabadkártyát sem kapta meg.

A nőknél a Ferencváros nem tudta megismételni a 2023-as bravúrt a Metz ellen, hazai döntetlen után idegenben kikapott francia ellenfelétől, így lemaradt a budapesti final fourról. Az akkor még címvédő győriek lehengerlő teljesítménnyel múlták felül a negyeddöntőben az Odensét, bizakodva tekinthettek az MVM Dome-ban esedékes hétvégére. A Brest ellen drámai körülmények között sikerült kivívni a döntőbe jutást, a fináléban azonban már a Metz bizonyult jobbnak. Magyar BL-győztes így is lett, Albek Anna és Vámos Petra személyében.

Azóta világsztárok érkeztek Veszprémbe és Győrbe, és a ferencvárosiak is jó nevű légiósokkal erősítették meg a keretüket. A bakonyiakhoz csatlakozott Imre Bence, míg a magyar fiatalok felé nyitó Szegeden Lukács Péter is az érkezők között szerepel.

Velük jöhet a borúra derű?

Ez majd jövőre, a kulcsmeccseken derül ki, mindenesetre a rajt bizakodásra ad okot. Egyrészt mind a négy csapatunk győzelemmel kezdett a BL-ben, másrészt, ami talán még fontosabb, mindenhol jutott szerep a magyar játékosoknak.

A több alapemberét is nélkülöző győri keretben egy fiatal szélső, Zákányi Janka kezdőként kapott lehetőséget Kaproncában, a 17 éves játékos góllal hálálta meg a bizalmat. A ferencvárosiaknál Simon Petra kiváló formában teljesít, az irányító az előző évad legjobbja lett a honi élvonalban, míg a Podgoricában 29–20-ra megnyert találkozón ötször talált be, ha kellett, a vállára vette az egész csapatot.

Veszprémben Gáncs-Pető Máté is öt gólig jutott a Porto ellen, a tehetséges balszélső élvezi Xavier Pascual bizalmát, de ettől nem szállt el. Amikor lapunknak nyilatkozott, nagyon reálisan látta, hogy most kell csak igazán keményen dolgoznia, hogy olyan kézilabdázó váljon belőle, amilyen lenni szeretne. A szegediek is nyertek, a svéd bajnok Kristianstad ellen olykor hat magyar kézilabdázó is a pályán volt. A Norvégiából hazaigazoló Lukács öt találattal mutatkozott be az elitligában, sőt még a klublegenda Vladan Matics 18 éves fia, Dávid is megszerezte első találatát a BL-ben.

Mi mást lehetne erre mondani, mint azt: csak így tovább!