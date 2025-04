A magyar kapust nagy fölénnyel választották az év legjobb játékosának a szurkolók

A Glentoran kiemelte, a 27 éves kapus elsöprő fölénnyel végzett az első helyen a szurkolók szavazásán, ugyanis a voksok 54 százalékát gyűjtötte be, megelőzve a második Fuad Sule-t (21 százalék) és a harmadik helyezett Jordan Jenkinst (kilenc százalék). Részletezték, a klub történetében Albert Finlay (1965, 1966), Alan Paterson (1994) és Elliott Morris (2014) után negyedik kapusként érdemelte ki az elismerést.

A Békéscsabán született, a Honvédtól az angol Stoke Cityhez kerülő, a Wigant is megjárt kapus a Glentorannál 38 mérkőzésen 38 gólt kapott, ugyanakkor volt 13 kapott gól nélküli találkozója is, s mesterhármast is jegyzett a Hónap Játékosa-szavazáson is a Glentorannál, októberben pedig az északír futballszakírok a bajnokság legjobb játékosának választották, sőt, decemberben saját térfeléről gólt is szerzett a Cliftonville ellen.

„Óriási megtiszteltetés, hogy engem választottak az év játékosának a Glentoran-szurkolók és ez egy olyan dolog, amire mérhetetlenül büszke vagyok. Amióta megérkeztem, érzem a támogatást és ez a kapcsolat nagyon sokat jelent számomra. Szeretnék köszönetet mondani a csapattársaimnak, a szakmai stábnak és minden klubnál dolgozónak, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen pozitív idényem legyen. A munka azonban még nem fejeződött be, nagy meccsek várnak ránk és meg kell küzdenünk az európai kupaindulásért. Mindent megteszek azért, hogy az élen zárjunk” – fogalmazott Gyollai Dániel a klub honlapjának.

A Glentoran harmadik helyen zárta a bajnokság alapszakaszát, a rájátszás első köre után pedig egy helyet előrelépve már a második a tabellán – igaz, az éllovas Linfield előnye 22 pont Gyollaiékhoz képest.