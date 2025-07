Pénteki sportműsor: elkezdődnek a negyeddöntő küzdelmei a klubvilágbajnokságon

Pénteken folytatódik a labdarúgó-klubvilágbajnokság, a negyeddöntőben először Fluminense–Al-Hilal mérkőzést rendeznek, majd szombat hajnalban következik a Palmeiras–Chelsea találkozó. Három NB I-es csapat is felkészülési meccsen lép pályára, míg a női Európa-bajnokságon újabb két összecsapásra kerül sor. Jön a Brit Nagydíj Silverstone-ban, két szabadedzéssel kezdenek a F1-es pilóták, míg Wimbledonban Gálfi Dalma, Babos Tímea és Fucsovics Márton is mérkőzést játszik a tenisztornán. Emellett lesz még baseball, darts, golf, ökölvívás, öttusa és sznúker is a kiemelt sportműsorban.

JÚLIUS 4., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

11.00: Radenci (Szlovénia): MTK Budapest–Universitatea Craiova (román)

16.00: Waidhofen an der Ybbs (Ausztria): DVSC–Sigma Olomouc (cseh)

17.00: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Fluminense (brazil)–Al-Hilal (szaúdi), Orlando (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Szombat, 3.00: Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol), Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: Dánia–Svédország, Genf (Tv: M4 Sport)

21.00: Németország–Lengyelország, St. Gallen (Tv: M4 Sport) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

17.00: Washington Nationals–Boston Red Sox (Tv: Sport2) DARTS

Polish Masters, Krakkó

19.00: 1. nap (Tv: Sport1) FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

16.00: időmérő (Tv: M4 Sport)

FORMULA–3

15.00: időmérő (Tv: M4 Sport) GOLF

PGA Tour

23.30: John Deere Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2) KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 115, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1) ÖKÖLVÍVÁS

102. Papp László országos bajnokság, Tatabánya

11.00: elődöntők ÖTTUSA

Világkupadöntő, Alexandria

Nők, elődöntő

8.00: A-csoport

15.00: B-csoport SZNÚKER

Championship League

13.00: 5. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

18.00: 5. nap, 2. rész (Tv: Sport2, felv., szombat, 2.00) TENISZ

WIMBLEDON

12.00: férfi és női egyes, 2. és 3. forduló; férfi, női és vegyes páros, 1. és 2. forduló (Tv: Eurosport2)

Benne

12.00: Gálfi Dalma–Amanda Anisimova (amerikai, 13.)

12.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 10.)–Güo Han-ju, Alekszandra Panova (kínai, orosz)

13.30: Fucsovics Márton–Gaël Monfils (francia) – folytatás A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Menyhárt Olivér világelső utánpótlás gerelyhajító és edzője Máté Alpár

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; Szőnyi Ferenc jelentkezik a Trans Canada Ultráról

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Győri Audi ETO KC szereplése a 2024–2025-ös Bajnokok Ligájában

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal és Deák Zsigmonddal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Vendég: Gyenge Balázs. Téma a labdarúgó-klubvilágbajnokság negyeddöntői

15.45: Köves Gábort hívjuk telefonon, akivel a teniszezők wimbledoni Grand Slam-versenyéről beszélgetünk

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Székely Dávid, Thury Gábor, Patai Gergely

17.00: Formula-1 Magyar Nagydíj felvezető: 1995

17.20: Nemzeti Sportkrónika

17.30: Beszélgetés Kun Stefánia és Villám Lilla strandröplabdázó párossal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Vendég: Takács Boglárka és edzője, Németh Roland

19.00: Interjú Szilágyi Viktorral a THW Kiel idényéről

19.30: Gulyás Istvánt hívjuk telefonon, a téma a kézilabda és a strandkézilabda

20.10: Interjú Karakas Hedviggel, a Nemzetközi Judo Szövetség új sportigazgatójával

20.30: Újratöltve magazinműsor az 1984-es olimpia bojkottjáról

21.30: A Formula–1 Brit Nagydíjának második szabadedzése után már kezdenek körvonalazódni az esélyek

22.00: Karfiolfül – birkózó-magazin. vendégek: Szőke Alex és edzője, Struhács György

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval