A spanyol válogatott hat gólt vágva továbbjutott a női Európa-bajnokságon; az olaszok csak ikszeltek

Spanyolország–Belgium 6–2

Kulcsár Katalin a nyitó mérkőzés után (Izland–Finnország 0–1) újabb feladatot kapott, Spanyolország és Belgium összecsapásán dirigált ezúttal – munkáját ismét segített partjelzőként Vad Anita és videobíróként Bognár Tamás. A vb-címvédő a félidő közepén megszerezte a vezetést, a kétszeres aranylabdás Alexia Putellas 11 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, viszont két perc múlva jött az egyenlítés, Tessa Wullaert szögletéből Justine Vanhaevermaet három méterről a kapuba fejelt. A szünetre így is előnnyel mehettek a spanyolok, Irene Paredes fejese volt pontos Claudia Pina sarokrúgása után.

A fordulást követően öt perccel ismét egalizáltak a belgák, Hannah Eurlings került ajtó-ablak helyzetbe, és 12 méterről a kapu bal oldalába lőtt – Wullaert a második gólpasszát adta. Sokáig nem maradt döntetlen az állás, két percre rá a Putellas kiugratásával kilépő Esther González ziccerben kilőtte a jobb alsót, majd a meccs egészét tekintve egy óra elteltével megszületett a világbajnok negyedik gólja is, szöglet utáni kavarodás után Mariona Caldentey hét méterről lőtt a jobb alsóba. A negyedik találat után sorjáztak a spanyol helyzetek, kapufa is volt köztük, majd Pina zárta le az összecsapást, a 81. percben 20 méterről a bal felsőbe tekerve.

A lőtt gólok számát tekintve felülmúlták első körös teljesítményüket a spanyolok, a portugálok 5–0-s kiütése után ezúttal hat gólig jutottak, mivel Putellas még egyszer betalált – nyolc méterről emelt a kapu bal oldalába. A belgák már csak lesgólt szereztek a hajrában – és eldőlt, búcsúznak a csoportkör végén –, így Spanyolország a 6–2-es sikerrel továbbjutott, miután az olaszok nem kaptak ki a portugáloktól.

Portugália–Olaszország 1–1

Az első félidőben nem volt momentuma Portugáliának, miközben Cristiana Girelli és Cecilia Salvai is vezetést szerezhetett volna Olaszországnak – a csapatkapitány három helyzeténél is Patricia Morais védett, utóbbi játékos a lécet találta el. A 70. percig kellett várni az első gólig, Girelli újabb próbálkozását már nem védhette a kapus, a 35 éves támadó 18 méterről a bal felsőbe tekert. Nagyon nyomott ezután a portugál válogatott, és Diana Silva be is talált, miután a kapufára fejelt, ám lesről indult, így elmaradt az egyenlítés. Néhány perccel később még Carole Costa kísérleténél a kapufa megmentette az olaszokat, ám nem sokra rá Diana Gomes 10 méterről átemelte a kapus felett a labdát.

Észbe kapott az olasz csapat, egy perc múlva újra gólt szerezhetett volna, ám Valentina Bergamaschi közeli lövésénél Morais bravúrral védett. Még a 96. percben megfogyatkozott a portugál együttes, Ana Borges begyűjtötte a második sárga lapját, viszont gól már nem esett – az olaszok még nem jutottak tovább, a portugálok még nem estek ki.

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

Spanyolország–Belgium 6–2 (Putellas 22., 86., Paredes 39., E. González 52., Caldentey 61., Pina 81., ill. Vanhaevermaet 24., Eurlings 50.)

Portugália–Olaszország 1–1 (D. Gomes 89., ill. Girelli 70.)

Kiállítva: Borges (90+6., Portugália)