Remekül teljesített a DAC Zsolnán, de a „koronázás” még várat magára

„A Zsolna ellen teljes létszámban is nehéz játszani, hát még emberhátrányban. A piros lap után átszerveztük a csapatot és megváltoztattuk a felállást. A srácok mindent beleadtak a második félidőben, feláldozták magukat egymásért, vártunk a lehetőségre és sikerült is gólt szerezni belőle. Hiszem, hogy ez a győzelem erőt ad majd a playoffmeccsre, még ha most csalódottak is vagyunk amiatt, hogy ma nem tudtuk végleg megoldani a kérdést. Ezzel együtt megyünk tovább”– nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője, akinek a vezetésével remek tavaszt produkált a DAC.

„Fura ez a helyzet. Fájdalmas ez a vereség, ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatra, mert megmutattuk az erőnket és azt, hogy mi vagyunk a DAC. Sokan leírtak minket ebben az idényben. Úgy gondolom, most azért visszaadott nekünk valamit a futball, s mi ezért megdolgoztunk. Nagyon nehéz mérkőzés volt, s noha mi nehezítettük meg a saját dolgunkat, nyertünk, és ez a legfontosabb. A meccs nagy részében a védekezésre kellett koncentrálnunk. A csapat megmutatta, milyen óriási mentális erő van benne. Persze minőség is van a csapatban, hiszen rúgtunk egy gólt is. Damir a Slovan ellen győztes gólt szerzett, ma viszont a kiállítására mondhatjuk, hogy vélhetően megmentett minket, miután két zsolnai játékos vezette a labdát a kapusunkra. (...) Egy csapat vagyunk és küzdünk egymásért és a fantasztikus szurkolóinkért, valamint a klubért” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, akinek a nagy harcossága után született meg a sárga-kékek győztes gólja.

Tuboly mellett Csinger Márk is magas osztályzatot kapott a szlovák sportportáloktól. A magyar védő nagyon sok egyéni párharcot vívott a mozgékony zsolnaiakkal, s ezek nagy többségében sikeres is volt.

„Savanyú a szőlő… Igazi, parádés csapatteljesítményt mutattunk ma a pályán, így volt ez hátul és elöl is a gólnál. Le a kalappal mindenki előtt, hiszen egy órát tíz emberrel játszottunk. Nem volt szemet gyönyörködtető a játékunk, de a körülményekhez képest nagyon jól teljesítettünk. Hátul lehoztuk nullára a mérkőzést és szereztünk egy gólt is. A szünetben a mester elárulta, hogy hátrányban van a Nagyszombat, így mi jelenleg a harmadikok vagyunk. Nagyon fogadkoztunk, hogy Zsolnán behúzzuk a győzelmet függetlenül attól, hogyan alakul a meccs Nagyszombatban a Zólyombrézó ellen. Mi megcsináltuk, azonban ez nem volt elég ahhoz, hogy fellépjünk a dobogóra. Kedden folytatjuk” – fogalmazott a meccs után Csinger Márk.

Nagy lendülettel kezdte a találkozót Redzic Damir. Gyorsasága sok kellemetlen pillanatot okozott a hazai védelemnek, egészen a 35. percig.

„Rosszul vettem át a labdát, és két hazai játékos elindult a kapunk felé. Csak szabálytalanul tudtam a zsolnai játékost megállítani. Teljesen jogos volt a piros lap. Bízom benne, hogy csak egymeccses eltiltást kapok. Kedden a srácok győznek és pénteken már pályára léphetek” – kezdte Redzic Damir, aki pályafutása során először kapott piros lapot.

Mint a Nemzeti Sportnak elmondta, több mint egy órán keresztül az öltözőben követte telefonon a meccset.

„Nagyon izgultam és szorítottam a srácoknak. Nehéz helyzetbe hoztam őket és köszönöm, hogy értem is harcoltak. Az eredmények alakulásaival kétszer is felléptünk a harmadik helyre. Imádkoztam, hogy így maradjon, de sajnos nem így lett, visszacsúsztunk a negyedik helyre. Nagyon bízom benne, hogy a playoffban kiharcoljuk a Konferencialiga-indulást” – értékelt Redzic Damir.

Kedden DAC (4.)–Nagymihály (7.), illetve Kassa (5.)–Zólyombrézó (6.) mérkőzéseket rendeznek. A győztesek pénteken csapnak össze a Kl-indulásért. Az a klub lesz a pályaválasztó, amely a bajnokság végén jobb helyezést ért el.



SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ

Zsolna–DAC 0–1 (0–0)

Zsolna, Stadión Pod Dubnom, 2422 néző. V: Kralovác

Zsolna: Badzgon – Kopásek, Hubocan (Kelembet, 90+1.), Gidi (Drame, a szünetben) – Datko, Kácer, Sauer (Prokop, 79.), Bari (Paliscák, 70.) – Iko (Kaprálik, 70.), Adang, D. Duris. Vezetőedző: Michal Scasny

DAC: Leandro Filipe – Yapi (Kapanadze, 68.), Kacsaraba, Csinger, Alex Mendez – Tuboly, Bajo (Brunetti, 90.), Blasko (Dimun, a szünetben) – Sylla (Andzouana, 68.), Djukanovics (Herc, a szünetben), Redzic. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Andzouana (69.)

Kiállítva: Redzic (36.)