Gól és pont nélkül maradt a Topolya a Mladoszt otthonában

SZERB SZUPERLIGA

FELSŐHÁZ, RÁJÁTSZÁS, 32. FORDULÓ

Mladoszt–Topolyai SC 2–0 (1–0)

Lucsani, Rados Milovanovics Stadion, 300 néző. V: A. Zsivkovics

Mladoszt: Sztamenkovics – Zsunics (Krszmanovics, 67.), Andrics, Cvetinovics, Csirkovics, Udovicsics – Ljubomirac, Pejovics, Tumbaszevics, Bondzsulics – Bojics (Varjacsics, 77.). Vezetőedző: Nikola Trajkovics

Topolya: Ilics – Jovanovics, Szavics, Degenek, Radojevics (Krsztics, 88.) – Radin – Pantovics, Sztanics, Vulics, Capan – M. Lazetics (Mboungou, 59.). Vezetőedző: Szlavko Matics

Gólszerző: Ljubomirac (40.), Bondzsulics (62.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdett a Topolya, Milos Pantovics egyszer, Marko Lazetics pedig kétszer is próbálkozott lövéssel a tizenhatosban, de Szasa Sztamenkovics kapusnak csak a harmadik lövésnél kellett védenie, az első kettő nem találta el a kaput. A 15. percben egy ideig úgy tűnt, a Mladoszt Petar Bojics közeli lövésével megszerezte a vezetést, de a videóbíró jelezte, a jobb oldali beadást fejjel megcsúsztató Andrics lesen volt, így maradt a 0–0. A 33. percben Marko Lazetics egy remek kiugratás után nem tudta elrúgni a hazaiak kapusa mellett a labdát, ugyanis Sztamenkovics kiválóan zárta a szöget. Öt perccel a félidő vége előtt a bal oldal Zsarko Udovicsics levette egy beadást, majd visszarúgta a tizenhatosra, ahol senki sem figyelt Uros Ljubomiracra, aki tizenegy méterről jobb belsővel a kapu jobb oldalába helyezte a labdát.

A második játékrész azonnal egy hazai lehetőséggel indult, amikor Ognjen Bondzsulics harciasságának köszönhetően labdát szerzett, és be is tört a tizenhatosra, de a védők pont annyit löktek rajta, hogy elveszítse az egyensúlyát, és a játékvezető ne ítéljen tizenegyest. A vendégek a csereként beálló Prestige Mboungou által veszélyeztettek, de a kongói légiósnak nem sikerült egyenlítenie a 61. percben, míg az ellentámadásból a hazaiak megduplázták előnyüket: Luka Capan hiába üldözte Bondzsulicsot, nem érte utol, a Mladoszt játékosa pedig higgadtan, a kifutó Veljko Ilics mellett a kapu közepébe lőtt. A 90. percben a Topolyát is megjárt, 40 éves Janko Tumbaszevics szerezhetett volna gólt, de a jobb oldali szöglet utáni fejese a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. 2–0

A Topolya legközelebb vasárnap 20 órakor lép pályára, amikor az újvidéki Vojvodina vendége lesz a 33. fordulóban.

A felsőházi rájátszás állása: 1. Crvena zvezda 89 pont, 2. Partizan 64, 3. OFK Beograd 50, 4. Vojvodina 48, 5. Radnicski 45, 6. Mladoszt 45, 7. Novi Pazar 43, 8. Topolya 41