Gianni Infantino is elbúcsúzott Ferenc pápától

„Az a megtiszteltetés ért, hogy többször is találkozhattam Ferenc pápával, aki mindannyiszor megosztotta velem a labdarúgás iránti szenvedélyét, és kiemelte a sport fontosságát a társadalomban, különös tekintettel a gyerekek oktatására és megóvására – írta az Instagramon Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke. – Ahogy mondta, »a futball a legszebb sport a világon«. Az idén a Vatikánban rendezték meg a világvezetők találkozóját, amelyen a gyermekek jogainak védelme volt a téma, és ott is elmondta, hogy a labdarúgásnak nagy az egyesítő szerepe a világunkban. Tudom, mekkora szerepe volt a katolikus közösségben, még húsvétvasárnap is a reményről és a békéről szónokolt. Példát mutatott mindnyájunknak. A világ labdarúgó-közössége együtt imádkozik a lelki üdvéért.”