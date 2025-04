Boban több mint három évtized után visszatér a Dinamo Zagrebhez

„Általában fejből beszélek, de most le kellett írnom a gondolataimat – érzékeltette meghatottságát Zvonimir Boban a minapi bemutatkozó sajtótájékoztatóján. – Először is óriási köszönet példaképemnek, Velimir Zajecnek (a klub korábbi játékosa, jelenlegi elnöke – a szerk.) a bizalomért. Zeko, azon leszek, hogy megháláljam. Köszönettel tartozom az elnökségnek is, amiért a drukkerek követelte változásokról döntött, és elismerésem távozó elődömnek, Zvonimir Manenicának, akinek volt lelkiereje félreállni. Ebben a pozícióban sokan hajlamosak azt gondolni magukról, hogy varázsütésre okosabbak lettek még Guardiolánál is. Szerencsére te nem estél ebbe a hibába, amiért hálával tartozunk.”

Az 56 éves sportember fanyar humorából az újságíróknak is jutott: „Tudom, hogy nem fogják megkönnyíteni az életemet, de én sem fogom megkönnyíteni az önökét” – mondta mosolyogva távoztában, és nyomatékosítva mondandóját, a kérdezés lehetőségét egy későbbi időpontra halasztotta.

A legutóbbi hét kiírást megnyerő zágrábiak csupán a harmadik helyen állnak a horvát bajnokságban, nemrég bocsátották el Fabio Cannavaro vezetőedzőt. Lemaradásuk hétpontnyi az első helyezett Rijekától, még hét forduló van hátra.

A jugoszláv színekben ifjúsági világbajnok Boban hat évet húzott le a Dinamo Zagrebben, utána – két kisebb megszakítással – tízet a Milanban (1991–2001), amellyel négyszer olasz bajnok lett és egyszer megnyerte a Bajnokok Ligáját (1994). A horvát válogatottban 49 mérkőzésen lépett pályára, tagja volt az 1998-ban vb-bronzérmes csapatnak.

Boban a visszavonulása (2001) óta állt a FIFA és az UEFA alkalmazásában, rövid ideig dolgozott a Milan vezetőségében, befejezte egyetemi tanulmányait, történészi diplomát szerzett, sőt a sportsajtóban is kipróbálta magát.