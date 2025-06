Újpest: a Dinamo Zagreb két játékosát is hírbe hozták a lila-fehérekkel

A nemzetközi átigazolásokra szakosodott újságíró, Marcus Gehrling vasárnap két Dinamo Zagreb-játékost illetően is az Újpest érdeklődéséről számolt be.

Délelőtt a Violainfo szurkolói oldal szúrta ki, hogy a transzferguru arról posztolt, az Újpest FC szerződtetné a Dinamo Zagreb korábbi csapatkapitányát, a 34 éves védekező középpályást, a 33-szoros északmacedón válogatott Arijan Ademit.

Gehrling szerint előrehaladott tárgyalások folynak a játékos átigazolása ügyében, hamarosan bejelenthetik a szerződtetését Újpesten. Ademi 2010 óta több időszakot is eltöltött a Dinamóban, összesen 420 tétmeccsen lépett pályára a zágrábiaknál, a Transfermarkt szerint 2026-ig szól a szerződése a horvát klubnál. A Lila Sector szurkolói oldal pedig már arról ír, hogy a középpályás kedden érkezik orvosi vizsgálatra a Megyeri útra, szerdán pedig be is jelenthetik a szerződtetését.

Gehrling időközben egy másik Dinamo-játékost illetően is az Újpest érdeklődéséről számolt be.

A 33 éves, 81-szeres északmacedón válogatott jobbhátvédnek, Sztefan Risztovszkinak lejár a szerződése Zágrábban, így csak vele kell megállapodnia az Újpestnek, és Gehrling szerint már tartanak az egyeztetések a magyar klub és a játékos között. Risztovszki korábban játszott a portugál Sportingban, és hat meccsen szerepelt az olasz élvonalban is, a Parmában. A Dinamo négy éve a Sportingtól szerződtette.

Az Újpest vezetőedzője, Damir Krznar mindkét játékossal dolgozott együtt Zágrábban, amikor 2021-ben a Dinamo vezetőedzője volt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Arijan Ademi (északmacedón, Dinamo Zagreb), Sztefan Risztovszki (északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, lejár a szerződése)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Vincent Onovo (nigériai, lejár a szerződése)