Kisvárdán rendezik meg a katolikus papok Európa-bajnokságát

„Ausztriában élő horvát papok találták ki annak idején, hogy lehetne rendezni a papok között ilyen futballtornát, az elsőt 2003-ban Eisenstadtban tartották meg, még csak hat-hét csapattal – mondta el a Nemzeti Sportnak Veress Zoltán atya, karcagi plébános, a csapat „doyenje” és középcsatára, aki a magyar csapatból egyedüliként mondhatja el magáról, hogy minden eddigi Eb-n pályára lépett, sőt mindegyiken gólt is szerzett. – Még Lipp László, a legendás László atya szervezte meg a csapatunkat az első, 2003-as Eb-re, volt már az edzőnk Haász Sándor, Mucha József, Takács László, Bozóky Imre vagy Tóth Bálint is, most négy éve Krajnyik István irányítja a csapatot.”

Tavaly Albániában rekordot jelentő 18 csapat vett részt az Eb-n, idén 14 válogatott méreti meg magát. Korábban műfüves pályán zajlottak a meccsek, most már teremben játszanak, némileg módosított futsalszabályok szerint, 4+1 helyett 5+1 fős csapatokkal, kétszer 12 perces játékidővel.

„Jobb ez így, kevesebbet kell futni. Én most már amúgy is kevesebbet játszom, elvégre ötvenkét éves vagyok, de beugrok, ha nagyon kell a gól” – mondja nevetve Veress Zoltán atya. – Nálunk egyébként is kevés a fiatal játékos, egyrészt mert fogynak a papok, akadozik az utánpótlás, de huszonöt éves kora előtt amúgy sem nagyon szentelnek fel senkit. Az osztrákok kapusa hatvanéves, de nálunk is védett még pár éve Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök úr. Óriási népünnepély mindig ez a torna, előtte együtt misézünk és imádkozunk, de a meccseket nagyon komolyan vesszük, olyankor nincs barátság, csak előtte és utána. A lengyelek és a portugálok nagyon erősek. Sajnos még soha nem nyerte meg Magyarország a tornát, jó lenne, ha idén sikerülne a bravúr.”

A 14 csapatot négy csoportba sorsolják, a csoportok első és második helyezettjei jutnak be a negyeddöntőbe. Szerdán szünnap lesz, akkor a híres görögkatolikus búcsújáró helyre, Máriapócsra kirándulnak a papok. A döntő előtt pedig az atyák all star-csapata megmérkőzik a helyi öregfiúk együttesével.

„Sokszor éri negatív kritika a papságot, azt gondolom, ez a futballtorna arra is kiváló alkalom, hogy jobb színben tüntessük fel magunkat” – mondja Veress Zoltán atya.