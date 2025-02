„A valóságot a számok mutatják meg” – Di María szerint Messi, és nem Ronaldo minden idők legjobbja

Az egész beszélgetés apropóját egy régi vita adta, mégpedig az, hogy ki minden idők legjobb labdarúgója. Nem meglepetés, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi neve állandóan előkerül a kérdés megválaszolása kapcsán, ám főleg a portugál klasszis szereti magáról hangoztatni, hogy nincs nála jobb, és ő minden idők legjobb játékosa. Ángel di María azonban most eléggé csípős stílusban válaszolt korábbi csapattársának, akivel négy szép évet húzott le együtt a Real Madridban: „Cristiano mindig is szeretett ilyen megjegyzéseket tenni, mindig igyekezett a legjobb lenni, de sajnos egy olyan generációban született, ahol volt egy másik játékos, aki mindent arannyá változtatott, amihez hozzányúlt” – utalt Messi jelenlétére Di María.

Az argentin játékos szerint nem kérdés, hogy Messi minden idők legjobbja, úgy véli, ezt a számok is világosan alátámasztják. Márpedig mint tudjuk, a számok nem hazudnak: „A valóságot a számok mutatják meg. Az egyik játékos nyolc Aranylabdát nyert, a másik ötöt. A másik lényeges különbség pedig az, hogy az egyikük a magasba emelhette a világbajnoki trófeát és kétszer nyerte meg a Copa Américát, míg a másiknak csak egy Európa-bajnoki-címe van. Tehát nagy a különbség” – érvelt Messi mellett a folytatásban is Di María.

A Benfica jelenlegi játékosa azzal fejezte be szavait, hogy a két sztár stílusában is nagy különbségek vannak – és ez is Messi mellé billenti szerinte a mérleg nyelvét: „A meccsek közben is láthatod, hogy amíg az egyik minden erőfeszítést megtesz a pályán, addig a másik úgy futballozik, mintha a hátsó kertben lenne. Pedig mindenki tudja, hogy Leo mit fog csinálni, hiszen ugyanazt csinálja tizennyolc-húsz éve. Nos, ha tudod, mit fog csinálni, akkor menj ki a pályára, és fogd meg... Számomra Leo a világ legjobbja, és kétségtelenül minden idők legjobbja is.”